Deportes La Mañana Independiente El nuevo DT de Independiente incendió a sus jugadores en su tercer partido

El entrenador Julio Vaccari apuntó contra un sector de su equipo en conferencia de prensa tras la derrota con Independiente de Mendoza.







Independiente de Avellaneda no levanta cabeza y su presente futbolístico, como también institucional, despierta más de un dolor de cabeza a los hinchas que no logran comprender por qué motivo el equipo no puede revertir esta complicada situación. El nuevo entrenador Julio Vaccari tiene responsables por la derrota ante Independiente de Mendoza.

En su visita al equipo mendocino el conjunto rojo cayó por 1-0 tras un gol del colombiano ex Boca Sebastián Villa y despertó un análisis profundo del entrenador que se sentó a dialogar con la prensa en conferencia tras la derrota: "Soy un convencido de que para lograr cosas importantes, hay que tener convicciones, mucho esfuerzo y resiliencia. Lo que sí hay que dejar en claro, y no mentirle a la gente ni a nadie, es cuando uno pone objetivos totalmente incumplibles para algo. Porque la frustración termina siendo superior. No podemos engañar a la gente y decir que este equipo está para pelear el campeonato".

Durante su relato, el entrenador apuntó hacia la defensa como uno de los sectores para corregir su funcionamiento: "Lo que no veo y es algo que debemos seguir trabajando es claridad a la hora de circular el balón, claridad conceptual a la hora de defender. Nos meten goles de errores muy ingenuos. En el caso de hoy, sabiendo que juega Villa, fuimos para adelante cuando sabíamos que teníamos que retroceder. Tuvieron otra situación de la misma manera. Falta trabajo"