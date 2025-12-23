El Ogro Fabbiani cerca de ser entrenador en un exótico país tras su paso por Newell's

El Ogro Fabbiani busca dejar atrás su paso por Newell's donde los números no fueron del todo agradable y le jugaron una mala pasada, a punto tal de ser despedido por malos resultados. En 27 partidos consiguió nueve victorias, nueve empates y nueve derrotas, tres estadísticas que terminaron con la paz del DT en el elenco rosarino.

Su paso por el club ya quedó atrás y ahora busca nuevas experiencias en su carrera. Inesperadamente su futuro podría estar fuera de la Argentina, precisamente la puerta podría abrirse en el fútbol europeo. No se trataría de las mejores ligas entendiendo que llegaría a Macedonia para entrenar al Vardar Skopje, pero en definitiva será en el viejo continente.

La contratación de su exentrenador Goce Sedloski a la selección de ese país fue el motivo por el que aceleraron el proceso de búsqueda y trajeron a la mesa el nombre de Fabbiani. Sería una experiencia fuerte debido a que el equipo actualmente se encuentra primero en la liga.

Ogro Fabbiani

El entrenador tiene experiencia de su paso por Fénix en 2021, dos pasos por Deportivo Riestra -el último de ellos con buenos resultados-, entrenó a Deportivo Merlo y también a Newell's .

Se postuló para dirigir a Boca: un entrenador que ya sonó en el club mostró sus ganas de asumir el cargo

Antonio Mohamed es uno de los entrenadores que en cada movimiento en la dirección técnica de la institución suena para asumir pero solo queda en los rumores de pasillos. Esta vez, a la espera de las definiciones que pueda tomar la comisión directiva de Boca con respecto al futuro de Claudio Úbeda, el turco abrió el paragua y expresó su deseo de llegar al club.

"Obviamente a cualquier tipo le seduce un club como Boca y ya lo dije un montón de veces, pero a veces los momentos no coinciden”, reveló en diálogo con Tyc Sports y sumó: "Me gustaría tener la chance de dirigir a Boca",

Más allá de esta declaración pública sobre su deseo, el entrenador reveló que en los últimos años no fue llamado para entablar negociaciones: "No me llamaron nunca. Hay siempre sondeos de allegados pero de Boca no me llamaron nunca. Si Boca te quiere, te va a buscar y te lleva".

Turco.jpg El Turco Mohamed

“A Román lo vi dos veces en mi vida nada más. Y alguna que otra vez nos hemos enfrentado. Compartimos un asado una vez y la segunda ocasión fue que vino a saludar a una mesa cuando yo estaba comiendo con Ricardo La Volpe”, reveló sobre su vínculo con el presidente de la institución Juan Román Riquelme.

Más allá de sus expresiones que resonaron, Mohamed también expresó que está contento en el Toluca y no piensa en cambiar de club: “Sí, me quedo en México. Estoy contento. Ahora la intención es disfrutar y descansar con la familia para lo que viene. Renové en Toluca hace unos meses por dos años, pero en junio de 2026 tenemos una cláusula mutua de salida y, si una de las dos partes decide terminar, termina. Pero yo estoy muy contento. Veremos después del Mundial“.