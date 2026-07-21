El padre de Alexis Mac Allister contó qué le dijo su hijo sobre las "conspiraciones" en torno a la arenga de Messi

El padre del futbolista habló en Radio La Red y contó detalles sobre las teorías que aparecieron en las redes sociales.

La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 despertó un sinfín de "conspiraciones“, tal como las llamó Rodrigo De Paul en sus redes sociales , en torno a un video que se viralizó sobre el capitán de la Selección Lionel Messi, donde realizó la última arenga en el pasillo del estadio luego de la charla privada en el interior del vestuario. Ante ese video y el bajo rendimiento en el partido, por el propio nivel del seleccionado y el alto vuelo de los europeos, generaron teorías llamativas.

Ante esas especulaciones donde en las redes intentan resolver hipótesis sobre qué ocurrió -a pesar que no se sabe si pasó algo-, Carlos Mac Allister , el papá de Alexis , reveló qué le dijo el jugador sobre la teoría que no para de crecer por especulaciones.

"Para algunos periodistas es difícil entender que detrás de una derrota solamente hay un equipo que jugó mejor que vos. Te terminas agarrando de una cosa y lo más lindo que eso se transmite. Ayer le pregunté a Alexis si pasó algo, entré en la duda. Si entré yo en la lógica de la duda, que si hubiera pasado mi hijo me hubiera dicho al toque, imagínense el resto”, soltó en diálogo con radio La Red .

“Me dijo que hablaron de salir a jugar en el sentido futbolero, de jugar, tocar, triangular y no tirarla para arriba. Se estaban refiriendo a eso. Después hay un montón de dudas que empezaron estos días por ese post que se hizo y mucha gente me escribió”, dijo más tarde y cerró: “Todo el mundo tiene claro que jugamos contra España y fue mejor”.

Carlos Mac Allister, Exfutbolista, pasó por #Vilouta910 con @pviloutaoficial y dejó su mirada sobre la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 y llamó a analizar el momento con serenidad.



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El posteo completo de Alexis este martes

"Estuvimos tan cerca… por eso duele tanto. Pero nadie nos va a quitar todo lo que vivimos durante esta Copa del Mundo. Lo que nos hicieron sentir no es normal. Tuvimos que sufrir, hubo adversidades, pero las sacamos adelante JUNTOS. No nos olvidemos nunca de esto, por favor: JUNTOS somos más fuertes que cualquiera.

Hay momentos que quedan guardados para siempre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así como nunca voy a olvidar aquel día de 2022 en el que, con nuestra medalla de campeones del mundo, recorrimos, lloramos y disfrutamos junto a nuestra gente las calles de Buenos Aires, esta Copa también nos dejó dos imágenes imborrables que reflejan la identificación de la gente con esta Selección y que son un mimo al alma de todos los argentinos.

La primera fue cuando, después de recibir nuestra medalla de subcampeones del mundo, los argentinos en el estadio empezaron a cantar enloquecidos. Familiares, amigos e hinchas hicieron que cualquier otro festejo pasara a un segundo plano. La segunda fue el recibimiento en Buenos Aires. Con lluvia, con frío pero con un amor por nuestro país y por esta Selección que nada podía opacar. Disculpen que se los diga así, pero están completamente locos y nos encanta!

Lloremos, porque somos argentinos y siempre queremos ganar. Pero después de llorar, levantémonos, unámonos y sigamos adelante, porque esto sigue. Y en estos días mi mamá me recordó un dicho popular que dice: “Juego que tiene revancha, no hay que tenerle miedo”.

Por último, mi agradecimiento eterno a nuestros familiares, amigos, a quienes hacen el trabajo silencioso de esta Selección y a todos los que nos acompañan durante el año, en las buenas y en las malas. Son una parte enorme de lo que somos.

Gracias a todos los argentinos por cada mensaje de cariño y apoyo. No saben lo importantes que son en este camino.

Y también gracias a quienes, desde otros países, nos mandan mensajes burlándose o alegrándose por nuestro dolor. Sin quererlo, nos ayudan a sentirnos cada día más orgullosos de ser argentinos.

¡GRACIAS ARGENTINA!"

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La selección llegó a la Argentina este lunes y fue ovacionada por la gente

El avión que trasladó a un grupo mayoritario jugadores de la Selección que fue subcampeona del mundo, llegó al país. El vuelo de Aerolíneas Argentinas AR1971 aterrizó a las 18:19 procedente del aeropuerto JFK de Nueva York, dónde había partido muy temprano en la mañana. Luego, los futbolistas fueron trasladados en un colectivo descapotable hasta el predio de AFA mientras recibían una ovación de la gente.

Tras tocar pista, la aeronave fue trasladada hacia el sector de vuelos privados FBO, donde los jugadores abordarán un mico que los llevará hasta el predio que el combinado albiceleste posee en Ezeiza.

Son 16 los futbolistas que abordaron ese vuelo de regreso: Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y José Manuel López.

A estos se suman los integrantes del cuerpo técnico, Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, Martín Tocalli (entrenador de arqueros), Luis Martín (preparador físico) y Matías Manna (videoanalista), además del resto de los colaboradores.

La delegación fue encabezada por Claudio Fabián Tapia, presidente de AFA.

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Luego de bajar del avión, el grupo de jugadores se subió a un colectivo descapotable que los trasladó hasta el predio que la AFA posee en Ezeiza y que lleva el nombre de Lionel Andrés Messi.

Los futbolistas fueron ovacionados por la gente, que en el costado del camino los aplaudió y entonó las canciones que acompañaron esta semana de Mundial.

Tanto ellos como el cuerpo técnico y Tapia recibieron el afecto hasta finalmente ingresar al predio unos minutos después.

Los que no llegaron al país

Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolas Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso se fueron directamente a Europa y Lionel Messi y Rodrigo De Paul, viajaron a Miami.

Desde allí, el capitán del seleccionado vendrá este martes, directamente a Rosario, para pasar tiempo con toda su familia.