La explicación del extraño festejo que realizó Alexis Mac Allister en su gol a Suiza

El jugador se volvió viral por un insólito festejo que hizo en la victoria ante la selección suiza que le dio el pase a las semifinales del Mundial 2026.

Alexis Mac Allister abrió el marcador con un cabezazo implacable ante Suiza , para colaborar con el 3-1 definitivo que le otorgó el pase a las semifinales del Mundial 2026 donde será rival de Inglaterra . No solo sorprendió el golazo de cabeza donde aplicó su jerarquía para definir de gran manera, sino que acto seguido sorprendió con un festejo más que particular con el que se volvió viral horas más tardes de haberlo convertido.

Es que festejó con los compañeros y, segundos más tardes, quedó solo para hacer un festejo individual. Llevó sus manos a la altura de la frente, hizo la forma de una visera y empezó a saltar levemente en una pierna generando un movimiento particular hacia los costados.

Lo cierto es que luego del encuentro, el propio jugador fue el encargado de darle sentido a un festejo que trajo consigo un sinfín de hipótesis debido a que no se conocía el detrás de escena. "El bailecito fue un TikTok que vimos con Nico González , que me lo mandó mi mujer primero y lo vimos con Nico y dijimos 'tenemos que hacerlo'", contó Alexis.

Alexis Mac Allister explicó el motivo de su festejo en el gol ante Suiza en el Mundial. pic.twitter.com/z8dQTlAW4h — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026

"No sé si lo hice de la mejor manera, pero bueno, salió", soltó y agregó más tarde sobre el motivo por el que decidió hacerlo: "Porque Nicolás me cebaba para que lo haga y quedó."

El único que no festejó: la bronca de Lionel Scaloni tras el tercer gol de Argentina ante Suiza

Lionel Scaloni protagonizó una de las imágenes más emotivas de la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026. El entrenador vivió con enorme intensidad el triunfo 3-1 sobre Suiza y sus reacciones durante los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez reflejaron el desahogo acumulado tras un partido cargado de tensión, nervios y sufrimiento.

Cómo reaccionó Lionel Scaloni a los dos últimos goles de Argentina

El momento más conmovedor llegó con el espectacular derechazo de la Araña en el tiempo suplementario. Mientras el resto del cuerpo técnico salía disparado para celebrar el gol que volvía a poner a la Albiceleste en ventaja, el estratega permaneció inmóvil junto al banco de suplentes. Con las manos cubriéndose el rostro, el DT rompió en llanto y dejó escapar toda la emoción contenida después de más de cien minutos de máxima exigencia.

¡SE EMOCIONÓ SCALONI!



Así vivió el entrenador de Argentina el GOLAZO de Julián Álvarez y el 2-1 contra Suiza.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/M25yowBWha — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

A pocos metros de él, Pablo Aimar y Roberto Ayala reaccionaron de manera completamente distinta. Ambos comenzaron a correr y a festejar desaforadamente el gol de la ex River, conscientes de que la clasificación volvía a quedar al alcance del combinado nacional. El técnico, en cambio, necesitó unos segundos para procesar el momento antes de volver a concentrarse en el partido.

La escena cambió por completo cuando el Toro convirtió el tercer tanto que sentenció definitivamente la historia. En lugar de salir corriendo a celebrar con los jugadores, Scaloni se dio vuelta de inmediato y buscó al Payasito. Con evidente tensión, comenzó a hablarle con vehemencia mientras descargaba toda la adrenalina acumulada durante el encuentro.

La vehemente conversación entre Lionel Scaloni y Pablo Aimar

Las cámaras captaron ese intercambio entre ambos integrantes del cuerpo técnico. El ayudante de campo escuchó atentamente el desahogo del entrenador, asintiendo con la cabeza y respondiendo con una sonrisa mientras le daba varias palmadas en la espalda. El gesto reflejó la complicidad que mantienen desde hace años y cómo ambos atravesaron juntos otro partido cargado de emociones.

¿FESTEJO? ¡NO, ENOJO!



Argentina marcó el 3-1 contra Suiza y Scaloni no se guardó nada#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/pfkTIhp8sR — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

Con el paso de los segundos, la tensión fue dando lugar al alivio. Scaloni terminó sonriendo junto a Aimar, consciente de que Argentina había conseguido una nueva clasificación entre los cuatro mejores del mundo. Después del sufrimiento, la descarga emocional dio paso a la alegría por un equipo que volvió a responder en un momento límite y que ahora buscará frente a Inglaterra un lugar en una nueva final del Mundial.