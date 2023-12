El palo sin filtros de Paolo Guerrero a Racing tras su paso por La Academia

El delantero peruano no tuvo piedad ni con el club de Avellaneda ni con su ex entrenador, Fernando Gago.

Guerrero inició el 2023 con ilusiones en Racing, expresando su felicidad al unirse al club de Avellaneda y prometiendo ponerse a punto para contribuir al equipo. Sin embargo, la realidad fue distinta, ya que el 'Depredador' experimentó dificultades para ganarse un lugar en el once titular, siendo relegado en varias ocasiones por el entrenador Fernando Gago a favor de otros jugadores.

A mediados de julio, Guerrero tomó la decisión de rescindir su contrato con Racing debido a la falta de oportunidades. "Yo estoy analizando propuestas, quiero jugar, para eso me cuido, para eso trabajo, mi vida es el fútbol", declaró en ese momento. Semanas después, cerró su llegada a Liga de Quito, un paso que marcó un punto de inflexión en su carrera.

Qué dijo Paolo Guerrero sobre su paso por Racing

En menos de un semestre, Paolo Guerrero tuvo un impacto absoluto en Liga de Quito, contribuyendo con goles decisivos en la Copa Sudamericana y en la Segunda Etapa de la LigaPro, que culminó con la obtención del campeonato ecuatoriano. Un doblete histórico que resaltó su vigencia como goleador.

Paolo Guerrero 2.jpg

En el momento álgido de las celebraciones por la conquista de la LigaPro, Guerrero fue consultado sobre su paso por Racing. Sorprendido por la pregunta, el delantero peruano respondió con seriedad pero también súper picante: "En mi paso por Racing no jugué. Y las veces que jugué dejé a Racing puntero de la Libertadores. Y cuando salí, Racing eliminado". El delantero acompañó sus palabras con una sonrisa socarrona y carcajadas, destacando su actual felicidad en Liga de Quito.

Vale aclarar que el jugador peruano se fue peleado con Fernando Gago, a tal punto que cuando salió campeón, su ex compañero Edwin Cardona le envió un mensaje felicitándolo y pegándole un palito a al ex entrenador de Racing por no ponerlo como titular.