El palo que le dio Menotti a Scaloni por una frase desafortunada

Lionel Scaloni se ganó el respeto del mundo entero del fútbol, no solo del argentino, y con su trabajo en la Selección Nacional donde lo consiguió todo en los últimos años, muchos se atrevieron a posicionarlo por encima de otros grandes DTs argentinos. Ahora, César Luís Menotti habló sobre el flamante campeón del mundo y más.

Respecto al trabajo de Mascherano, comentó: "Por supuesto que hicimos todo lo posible para que Javier Mascherano se quede, pero es algo que no me gusta hablar demasiado. Si continuó es porque todos lo apoyamos".

Y seguidamente habló acerca de las palabras de Scaloni sobre su continuidad: "Es un tema muy personal. Se le dio siempre todo lo que necesitaba y eso desde el punto de vista de relaciones exige un respeto de ambas partes. Desconozco lo que sucedió, pero no es fácil haber encontrado en una carrera como la de él, un respaldo absoluto como el que tuvo. No es que Argentina fue a buscar a Cruyff, encontró gente joven, sin experiencia en la conducción y se le dio un gran respaldo. Lo que hasta hace poco era una gran ilusión puede cambiar, lo que lo define será el cuerpo técnico".

Y para finalizar, expresó: "No hace falta convencer a nadie, es un hombre grande y sabe bien de qué se trata y la decisión es suya. El solo hecho de la duda hace que no haya que convencer a nadie. Si habría un motivo sería distinto, pero cuando se le dio todo, el que decide es él y hay que respetarlo. En caso de que no siga, que nos dé tiempo a elegir a otro".