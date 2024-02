La postura de Lionel Messi de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024

La emoción se desbordó en la Selección argentina Sub 23 luego de conseguir la ansiada clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, tras vencer a Brasil por 1 a 0 en el crucial partido de la fase final del preolímpico sudamericano. Y más aún luego que Lionel Messi diera un guiño que ilusiono a todos.

Es que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no tardó en expresar su alegría en las redes sociales, acompañando el logro con un mensaje cargado de optimismo: "Ahora vamos por más, che!", escribió la AFA en sus cuentas oficiales.

En medio de los festejos, la atención se centró en la posible participación de Lionel Messi en el equipo olímpico argentino. En sus redes sociales, el capitán y símbolo del seleccionado campeón del mundo compartió su entusiasmo con un contundente "Vamos", generando especulaciones sobre su presencia en París 2024. La ilusión creció aún más cuando, en un post de la AFA, Messi expresó su apoyo con un "Me Gusta", marcando una diferencia en su usual reserva en redes sociales cuando se trata de la Selección.

Qué dijo Mascherano sobre la posibilidad de que Lionel Messi juegue con el Sub-23

El entrenador de la Sub 23, Javier Mascherano, no esquivó el tema en una entrevista con TyC Sports. Sorprendiendo a todos, Mascherano manifestó su deseo de invitar a Messi y Ángel Di María al equipo olímpico: "Todos conocen mi relación con Ángel y Leo, somos amigos; como entrenador tengo la obligación de invitarlos, pero entiendo que tienen otros compromisos y dependerá también de eso. No es tan sencillo. Hay tiempo para hablarlo".

Messi 2.jpg Lionel Messi

La especulación sobre la presencia de Messi en París 2024 también fue alimentada por Thiago Almada, capitán del equipo Sub 23. Almada, único campeón mundial en el plantel preolímpico, expresó su deseo de compartir equipo con el astro argentino: "Sería un sueño hermoso que él pueda acompañar a los que nos toque estar en París".