El "palo" que se pegó Cristian Ledesma en el Turismo Carretera

En las imágenes de la transmisión, posteriores a la carrera, se lo vio a Ledesma con hielo en su cuello para recuperarse del golpe.

Embed Christian Ledesma fue protagonista de un fuerte incidente en la final del #TurismoCarretera en Viedma, donde tuvo que ser atendido por los médicos de la categoria. pic.twitter.com/U937MaikxB — Carburando (@CarburandoTV) March 17, 2024

Ledesma es un símbolo del TC y del automovilismo argentino en general. Hace un par de días se cumplieron 25 años de su primera victoria en la categoría en la ciudad de 9 de Julio, donde ganó clasificación, serie y final con su Ford. "Me acordé por las redes. Cuando veo las imágenes de ese día me acuerdo de todo. Pero las tengo que ver, soy bastante tronco para ese tipo de cosas. Fueron sensaciones increíbles, estaba mi viejo que lo pudo disfrutar", dijo el piloto sobre aquel éxito.

El choque múltiple en Viedma

Llegando al cierre de la carrera de la segunda fecha, Emiliano Spataro, Diego Ciantini, Nicolás Bonelli y Tobías Martinez sufrieron un choque múltiple.

Bonelli y Martínez completaron la carrera en los lugares 30 y 31 respectivamente, mientras que Spataro (32) y Ciantini (33) quedaron a una vuelta de poder finalizar el recorrido en la capital rionegrina.

Otro que sufrió un incidente fue Norberto Fontana en una de las series. Al piloto de Chevrolet se le prendió fuego el auto, pero después su equipo hizo un gran trabajo para recuperarlo, compitió en la final y selló su planilla haciendo todo el circuito en un tiempo de 48:55.356.

Santero, el ganador en Viedma

El piloto de Ford Julián Santero se impuso en el duelo mano a mano con su compañero Mariano Werner y se quedó con la segunda fecha.

Santero pasó a Werner en la primera vuelta y luego sostuvo el liderazgo en una dura pelea con quien finalizó en el segundo lugar, mientras que Marcos Quijada, de Chevrolet, completó el podio.

“Como siempre, ‘Coco’ Burani me sorprendió, hizo cambios importantes en la puesta a punto y el auto tuvo un rendimiento increíble. Me salió una buena maniobra, arriesgué lo que tenía que arriesgar porque después iba a ser difícil. Le agradezco a Mariano, que me respetó muy bien. Después, me sorprendió un poco que tuviera mejor ritmo que él”, expresó Santero, nuevo puntero del campeonato del TC al superar a Tobías Martínez (Torino), luego del triunfo.

Werner, por su parte, indicó: “Julián hizo una gran maniobra, no había nada que hacer. Perdí carga lateral en ese momento y no podía ir más rápido. Los dos autos eran muy parejos. Siempre quiero ganar, soy el primero que me caliento cuando no puedo pero hay que reconocer que Juliían hizo una buena lectura de carrera y me neutralizó. Lo mejor es que me llevó muchos datos del Mustang”.

Los primeros diez lugares los completaron Esteban Gini (Toyota), José Manuel Urcera (Ford), Facundo Chapur (Dodge), Lautaro De La Iglesia (Dodge), Juan José Ebarlín (Chevrolet), Juan Tomás Catalán Magni (Ford) y Facundo Ardusso (Chevroelt).

La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 6 y 7 de abril en el autódromo de Centenario, en la provincia de Neuquén.