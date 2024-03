Turismo Carretera en Viedma: ganó Santero, Manu Urcera fue quinto y Lautaro De La Iglesia séptimo

"Fue una linda carrera, también una gran manionbra y un gran resultado para mi. Tuvimos un buen fin de semana con la pole position, la victoria en la serie y la punta del campeonato. Aceleré, moví bien, llegué a la par en la curva 1, traccioné muy bien por afuera, intenté en la 1 y en la 2 y saliendo de la curva 3 prevalecí. Mariano me respetó bien, al igual que yo lo hice en los relanzamiento. Me dio la sensación de que yo estaba más exigido que Mariano, él no usaba tanto los pianos externos y yo venía al límite para que no haga una maniobra de sobrepaso", declaró Santero tras su victoria.

Manu Urcera estuvo en la pelea de adelante durante toda la carrera, ratificando lo que había hecho en la clasificación con su Ford. Quedó a 2.786 de la punta y, con esta actuación, el piloto rionegrino está tercero en el campeonato en la previa de Centenario, un circuito que conoce muy bien y donde se anota como candidato a la victoria.

manu urcer viedma auto.jpg

En cuanto a la carrera en Viedma, uno de los momentos clave del domingo se dio cuando en la vuelta número 15, el Auto de Seguridad ingresó por el despiste de Gastón Mazzacane. El relanzamiento se dio dos giros después y Santero se mantuvo en la punta, pero el que se metió en el podio fue Marcos Quijada, pasando a Valentín Aguirre y Esteban Gini.

De La Iglesia y Benvenuti, con buenas sensaciones en Viedma

Por su parte, Lautaro De La Iglesia sigue creciendo en su primera temporada con el Dodge. Se consolidó en los primeros diez desde la clasificación del sábado con un quinto lugar y el domingo sumó puntos importantes. Incluso perdiendo algunos puestos, terminó en un muy interesante séptimo lugar, tras haber sido décimo en el debut en El Calafate.

resultados viedma.jpg

El tercero de los regionales fue Juan Cruz Benvenuti, que pudo disputar su primera final del año porque en el comienzo de la temporada había sufrido un accidente en Santa Cruz, que no le permitió completar el itinerario. Terminó 17 en la final en Viedma con un tiempo total de 48:44.024 y a la expectativa de lo que ocurra dentro de tres semanas en un lugar donde se siente muy cómodo como Centenario, donde es local.

Las posiciones del Turismo Carretera y lo que viene

En las posiciones del campeonato, Santero es el nuevo líder con 82.5 puntos, escoltado por Gini con 74 y Urcera con 68.5. Después viene Mariano Werner con 68 y Lautaro De La Iglesia está quinto con 57, 5.

La tercera fecha del Turismo Carretera se correrá el próximo 7 de abril en el autódromo de Centenario, en Neuquén.