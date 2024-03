El partido donde el Kun Agüero volverá a vestir la camiseta de Independiente

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Independiente/status/1763695183256809873&partner=&hide_thread=false 23 de marzo de 2024.



Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.#LaNocheDelRey #TodoRojo

Agüero no será la única gloria en en "La Noche del Rey". En el evento se reencontrará con su ex compañero del seleccionado argentino y actual entrenador de Independiente, Carlos Tevez, y con Ricardo Enrique Bochini, quien también participará del encuentro en el estadio que lleva su nombre. Las entradas podrán conseguirse a través de Boletería Vip.

Las mismas ya se encuentran disponibles y los valores arrancan desde los 14.000 pesos para las populares, pasando por 25.000 las plateas altas, 32.000 las bajas, y 35.000 las gargantas. Los precios no incluyen el service charge del portal.

A su vez, los socios tendrán un 30% de descuento mientras que los abonados gozarán de un 50%. Las mismas se podrán adquirir hasta el miércoles 6 de marzo a las 12 del mediodía.

El posible regreso del Kun Agüero al fútbol profesional

La presencia de Agüero en el amistoso llega justo en medio de las especulaciones sobre su posible regreso a las canchas, tras su retiro en diciembre del 2021 por una arritmia cardíaca que prometía alejarlo de las canchas de forma definitiva.

Sin embargo, a mediados de febrero, el ex Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona compartió un audio de su cardiólogo en el que lo autoriza a volver a las canchas. "Como viene la mano, jugar ese tiempo no vas a tener ningún problema", fueron las palabras del especialista.

El ex delantero jugó algunos minutos en la Kings League de España, fundada por Gerard Piqué, donde tiene su propio equipo llamado Kunisports. También se difundieron algunas imágenes disputando partidos de fútbol 5, con amigos. Aunque la exigencia de los partidos y entrenamientos en primera división le demandarían mucha más preparación.

A pesar de la ilusión de los hinchas y las especulaciones, en los últimos días el mismo "Kun" descartó una posible vuelta en el corto plazo: "Mi cardiólogo dijo que estaba muy bien, que es importante que esté bien de salud, pero para volver a entrenarme en el nivel de primera necesito un montón de estudios".

La buena noticia es que no es un ‘no’ rotundo e incluso él mismo bromeó con la posibilidad. "Si me llama Carlitos Tévez, qué querés que haga, tengo que hablar con el cardiólogo. No es mala idea jugar doble "9" con Ávalos, no es mala idea eh", expresó sobre la posibilidad de compartir dupla con el actual delantero de Independiente.