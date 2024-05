El pase de factura de Ruggeri a Francescoli por una deuda del pasado

El campeón del mundo no olvida un fuerte episodio que vivió junto al ex delantero uruguayo cuando compartieron plantel en River.

El divertido reclamo de Oscar Ruggeri a Enzo Francescoli

Es que el partido finalizó 5-4 a favor del equipo de Héctor "Bambino" Veira, un detalle que palidece ante la magnitud del gol de Francescoli. Lo curioso de esta jugada es que Oscar Ruggeri, ex compañero de Enzo en River, fue el autor del pase que precedió a la chilena. Ruggeri, conocido por su carácter y liderazgo en defensa, también quería reconocimiento por su contribución a ese gol histórico.

Durante una emisión de "90 Minutos de Fútbol", Ruggeri expresó con humor a Francescoli: "Cuando hablan del partido contra Polonia en Mar del Plata, ¿por qué no decís que bajé la pelota yo? Vos hacés la jugada esa que cualquiera la hace. Y encima te fuiste gritando no sé a dónde y a mí me dejaste allá atrás". A lo que el Príncipe respondió, provocando risas en el plató: "Lo que pasa es que para mí en ese momento no fue muy clara la jugada. Yo no sé si la habías bajado vos o la rechazó el otro tipo. Entonces lo fui a gritar para el otro lado".

Cómo fue el gol de Enzo Francescoli

"Todos dicen que le dan un pase gol a uno, el Negro Enrique con Diego, el otro a Burru, lo único que yo digo es que le bajé la pelota en el gol a Polonia en Mar del Plata", insistió el campeón del mundo.

Este gol de Francescoli no solo fue un hito en su carrera sino que también simbolizó el alto nivel de fútbol que River mostraba en esa época. Aunque Francescoli dejó River a mitad de año para unirse al Racing de París, su gol sigue siendo un símbolo de su legado en el club. Ruggeri, por su parte, destacó el talento de Francescoli en el campo: "Era un monstruo. Fue un placer verlo jugar desde atrás, aunque para él también porque no tenía que ver para atrás porque sabía a quiénes tenía".