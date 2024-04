El feroz ataque de Ruggeri a un defensor de River por cómo jugó contra Boca

El campeón del mundo no se quedó callado y dio su fuerte opinión sobre lo que ocurrió en el último Superclásico.

El Superclásico entre Boca y River no solo dejó emociones en la cancha, sino que también generó intensos debates sobre las acciones de los jugadores. Uno de los momentos más comentados fue el segundo gol de Boca, originado por un error defensivo de Andrés Herrera, lateral de River, que desató críticas y reproches por parte de la afición millonaria.

Oscar Ruggeri, en el programa ESPN F90, no dudó en señalar el error de Herrera en la jugada que culminó en el gol de Edinson Cavani. "Esta mirando esa jugada. Viste la de Herrera, que la deja corta. ¿Sabés por qué no la tira al lateral? A todos nos pasa o nos pasó, no la tiran al lateral porque les da vergüenza", expresó Ruggeri, cuestionando la decisión del defensor de River.