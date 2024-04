La bomba del vice de River contra el VAR, luego de la derrota ante Boca en el Superclásico

"La pelota entra. Romero la saca adentro. El línea marca la mitad de la cancha, el árbitro señala gol. Extrañamente, vulnerando el protocolo VAR. No hay dudas que entró. Al diálogo uno lo siente con mucha incertidumbre. Sin ninguna herramienta científica y técnica que demuestre que la pelota no entró. Se modifica lo dado por el árbitro de campo. Se vulneró y se modificó el protocolo VAR. No hay ningún error claro y manifiesto que justifique modificar", afirmó el vice de River a Radio Continental en referencia a la jugada en la que primero se cobró gol y después se anuló a instancias de Jorge Baliño, encargado del VAR en el Superclásico.