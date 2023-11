El pedido de Carlos Tevez a los dirigentes de Independiente para seguir en 2024

Tras la derrota ante Talleres que dejó a Independiente fuera de los cuatro primeros de la Zona A, Carlos Tevez no escatimó palabras y apuntó a la necesidad de reforzar el plantel para el próximo año. Aunque la ilusión de pelear el campeonato no se concretó, el entrenador expresó su compromiso con el club y su deseo de construir un equipo competitivo.

Qué dijo Carlos Tevez sobre los posibles refuerzos del Rojo

A pesar de la bronca por el rendimiento en el último partido, Tevez elogió el esfuerzo de los jugadores y agradeció la ilusión que generaron en los hinchas. Respecto a su continuidad en el club, expresó optimismo: "Estamos por el buen camino con el tema de la renovación de mi contrato. Me quiero quedar, estamos pensando en lo que viene y esta semana nos juntaremos para cerrar. Está todo dado para seguir".

Tevez 2.jpg Carlos Tevez

“Tenemos que tener dos o tres por puesto para poder competir, porque el hincha en todo momento va a exigir, entonces exigiremos de la misma manera a los dirigentes para que puedan traer jugadores si realmente queremos pelear el año que viene”, agregó el Apache.

“Hoy terminé jugando solamente con dos delanteros, sin un centrodelantero. Cauteruccio se me enfermó y estuve dos meses sin él. El plantel era muy corto y como saben, los procesos de los chicos yo no los apuro. Prefiero tener la responsabilidad yo, perder partidos y que me puteen a mí, y no quemar a un chico”, agregó Carlos Tevez.