Video sin filtros: qué se dijeron Messi y Rodrygo en su pelea en el Maracaná palabra por palabra

Un video publicado en X (ex Twitter) revela el tenso diálogo que mantuvo el capitán de la Selección argentina con el joven jugador de Brasil.

La Selección Argentina y de Brasil disputaron un partido rodeado de mucha tensión en el estadio Maracaná, luego de la violencia que sufrió la hinchada argentina por parte de la policía brasileña, provocando que los jugadores del combinado nacional se retiren del campo y no vuelvan hasta que las condiciones de seguridad no estén dadas . Todo ese malestar y clima tenso de las gradas, se trasladó al partido que disputó la canarinha y la Selección campeona del mundo, por las Eliminatorias Sudamericanas.

Messi-Rodrygo.mp4

Según una publicación de Sudanalytics en X (ex Twitter), Rodrygo contesta: “ Mira el juego, ya no verás allí. Ahí vamos”, y le dijo a Messi: “Cagón tú”.

Cuando el árbitro del encuentro Piero Maza se acerca a calmar la situación, el jugador brasileño continúa: “¿Por qué me vas a pegar? No Leo, no”. Sin palabras, Messi respondió acomodando su cinta de capitán que luce el escudo de AFA y las tres estrellas de las Copa del Mundo obtenidas.

“Eres un pesado porque solo querés hablar. No Leo, no”, continuó Rodrygo.

Messi-Rodrygo-Cuello.jpg

Ya en medio del partido, y en un detenimiento del encuentro por falta, Leo volvió a buscar a Rodrygo. Según detalla el video, Messi dijo: “Mirá tu boca pibe, callate, mirá tu boca y depertá nene”, y continuó: "Somos campeones del mundo ¿cagones de qué? Te estoy preguntando, dale, hablá”,

En el tenso diálogo, Messi lo cerró diciendo: “Yo acá di la vuelta”, haciendo un gesto con su dedo. El capitán argentino hace alusión a la Copa América 2021 que levantó en el Maracaná tras vencer por 1-0 a Brasil en la final.