El pedido desesperado que recibió el Dibu Martínez

Los niños han tomado como ejemplo al arquero de la Scaloneta por su recordada tanda de penales ante Colombia en la Copa América 2021 plantando la recordada frase "mirá que te como hermano" , el bailecito de festejo, la histórica atajada en la final de la Copa del Mundo 2022 ante Francia, entre otras situaciones históricas, y se convirtió en un ídolo. Es por eso que la mayoría de los niños - por no decir todos- sueñan con ser Dibu .

En las redes sociales se viralizó un video de un entrenador de fútbol infantil que le hizo un pedido especial al arquero: "Está todo bien con el Dibu, pero soy profe en un club de nenitos de siete años y llegaron todos diciendo "yo soy el Dibu , quiero atajar". Me quedé sin defensores, delantero... hasta el ayudante mío quiere ser el Dibu ".

¡Dejate ganar una tanda de penales, Dibu!", esbozó en un video que se viralizó en las redes. El motivo por el cual lanzó este mensaje generó risas.

"¡Todos los nenes quieren ser "Dibu" y me quedé sin jugadores. Los pibitos me tienen los huevo llenos, quieren ser todos el Dibu Martínez. Estaría bueno que haya dos que quieran ser él, tres que quieran ser De Paul, tres Otamendi, tres Messi y así podría formar el equipo”, lanzó en el mensaje.

Por qué a Emiliano Martínez le dicen "Dibu"

El nombre de Lionel Messi sigue siendo el nombre más fuerte de la Selección argentina, aunque en los últimos años se han sumado otros que por muchos años pasaron inadvertidos pero actualmente son de los más mencionados por los hinchas argentinos que deliran con las actuaciones que tienen en el combinado nacional. Emiliano Martínez supo ganarse el corazón de los argentinos.

Los niños se calzan los guantes y la camiseta con el '23' que utiliza el arquero de Aston Villa en la Scaloneta, soñando alcanzar el nivel que tiene el ahora reconocido y amado arquero. En todo el mundo resuena el nombre del Dibu, apodo con el que comúnmente se lo conoce tanto en el ambiente futbolero como también en su vida privada.

En más de una oportunidad "Dibu" Martínez fue tendencia en las redes sociales por sus actuaciones. Si bien todo gran parte de la sociedad lo llama con su apodo, pocos saben de donde proviene. Ante esta situación, fue el propio arquero oriundo de Mar del Plata quien contó la verdad tras el sobrenombre.

"Cuando llegué era un poco coloradito con pecas y me empezaron a decir que me parecía al dibujito", confesó el arquero y agregó: "Es una caricatura. Si buscas Dibu en Google, él es un poco pelirrojo, con algunas pecas en la cara y un poco de pelo largo. Así que esa era exactamente la forma en que me veía cuando estaba en Independiente a los 12 años. Así fue como empezó".