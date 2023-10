El pedido de Leo Sigali por la unión de Racing: "Ya se sacaron la bronca. Ahora..."

Y agregó: "Son momentos difíciles. No nos gusta perder y se entiende el enojo de la gente. Tuvimos dos partidos de local en los cuales perdimos. Entiendo al hincha y tengo claro lo que tengo que mejorar. No salí a hablar porque entendía que no era el momento".

En otro orden, el ex Godoy Cruz explicó el rumor de una posible pelea en el vestuario con Agustín Almendra: "Estamos más fuertes que nunca. Agustín estaba en doping en el partido contra Independiente, no hubo pelea".

Por último, habló acerca del inminente regreso de Emiliano Vecchio a las canchas: "Sobre Emiliano, me imagino las ganas y la desesperación por jugar. Los que no me conocen creen que manejamos el equipo, pero no es así. La gente me adoptó como uno más y yo me debo al club. Lo que más quiero es ganar títulos, a lo que me acostumbré en el club".