El peor tiro: la pifiada de Alexis Mac Allister en Liverpool de la que se rio todo el mundo

Alexis-Remate-Liverpool.mp4 El remate de Alexis Mac Allister que generó risas en el inicio de la Premier League.

Ese rechazo quedó para el '10' del Liverpool cerca de la medialuna del área e intentó marcar de lejos con un golpe 'tres dedos', como se conoce en la jerga, pero terminó impactando con el borde interno y la envió directamente al lateral provocando la risa del propio futbolista como también de la hinchada rival que fue mayoritaria en el estadio.

Lisandro Martínez, protagonista en el inicio de la Premier: ovación en Old Trafford y victoria

"The Butcher", como los ingleses denominaron a Lisandro Martínez por su estilo de juego aguerrido, sigue conquistando corazones del Manchester United con su capacidad de brindarle una seguridad mayor al equipo que dede hace años intenta recuperar prestigio.

Después de su viaje con la Selección argentina para conquistar nuevamente la Copa América y sumar a su palmarés su cuarto título en la Selección argentina mayor (dos Copa América, una Copa del Mundo y la Finalissima), en la Premier League volvió a a rodar la pelota y Licha fue clave en el debut de los Red Devils que vencieron a Fulham por la mínima tras un gol en el epílogo del encuentro de este sábado en el mítico estadio Old Trafford.

El exjugador de Defensa y Justicia y Ajax de Holanda demostró su jerarquía en el campo de juego y ridiculizó a un futbolista que jugó en el Barcelona de España. Es que en una jugada a los 15 minutos de la primera etapa, Fulham desató una contra rápida con el musculoso Adama Traoré y la defensa del United replegándose.

En el mano a mano, Lisandro se encargó de cortar el ataque. Esperando la decisión que tomaría el delantero, el defensor acompañó al musculoso delantero y lo derribó en las cercanías del área que defiende André Onana, cuando la jugada parecía que terminaría con la apertura del marcador. Tras el quite quirúrgico el estadio se encomendó a ovacionar al defensor de la Scaloneta.

Luego del encuentro, The Butcher se refirió a la jugada: "Lo mandé al gimnasio. Aprendí de la primera, me mató. Se la devolví”. Sumado a esto, habló sobre su presente: " “Yo sé que no soy alto, muy alto. Pero voy a ganar. Voy a ir con personalidad, en cada pelota, en cada duelo… Voy a demostrar que estoy listo dentro de la cancha. Hay que estar listos para todo, para las críticas, para todo. Es parte de nuestro trabajo. Si estamos acá solo para poner excusas, no estamos listos para jugar en este club”,