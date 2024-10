El picante mensaje de Colapinto tras tener una clasificación para el olvido en México

Franco Colapinto no tuvo el sábado soñado en el Gran Premio de México. El automovilismo tiene esa característica: aunque el piloto esté en condiciones de hacer un buen trabajo, sin el auto no responde, todo es en vano. Y algo parecido a esa situación le pasó al oriundo de Pilar según relató tras no pasar el corte de la Q1 y clasificar décimo sexto en la grilla.