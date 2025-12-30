El piloto reserva de Alpine se comparó con Colapinto con un insólita frase y se mostró enojado por su presente

El estonio Paul Aron hizo fuertes declaraciones sobre su rol en Alpine y se comparó con el oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires.

Paul Aron deberá esperar en su puesto como reserva de la escudería Alpine su oportunidad para subirse al monoplaza de la Fórmula 1, así como le ocurrió a Franco Colapinto a mitad de la temporada 2025 cuando el jefe Flavio Briatore bajó al australiano Jack Doohan luego de varios incidentes que le costaron caro -tanto económicamente como en lo deportivo-.

En las últimas horas el oriundo de Estonia lanzó fuertes frases en diálogo con la prensa sobre su presente relegado en la escudería francesa. "Pasé por ciclos varias veces durante el año en los que disfrutaba de lo que hacía, luego me daba cuenta de que seguía siendo piloto reserva y empezaba a decirme que no estaba contento con esta situación . Entonces me di cuenta de que tenía que aceptarlo y que lo único que me ayudaría era darlo todo", reveló el piloto de 21 años.

Por otra parte apuntó sobre su rol en el simulador: "Soy piloto de carreras y no vine a la Fórmula 1 para, en teoría, jugar a un videojuego . La gente observándote, la tensión, la adrenalina... no tienes todo eso en un simulador. Todas estas son cosas que disfruté mucho y creo que sacan lo mejor de mí. Y, por supuesto, si falta todo, no se disfruta tanto".

Aaron

Lo llamativo de sus declaraciones en el medio Vikerraadio, de su país, fue una fuerte comparación con su par Colapinto que fue confirmado como titular para la temporada 2026. " Para un chico que tiene a Argentina como su país de origen es más fácil encontrar seguidores, patrocinadores y dinero que para mí, que vengo de Estonia, donde hay 1,3 millón de habitantes. Sigo teniendo las puertas abiertas en la Fórmula 1, pero mi trayectoria ha sido sin duda mucho más complicada. Sé muy bien que este camino ha sido facilísimo para algunos chicos, porque siempre han contado con un buen apoyo. Durante mi carrera, nos las arreglamos muy bien con lo que teníamos", soltó.

Las imágenes virales de Franco Colapinto en sus vacaciones en Argentina

El piloto Franco Colapinto regresó a la Argentina tras completar la temporada 2025 de la Fórmula 1 con Alpine y aprovecha el receso para bajar un cambio antes de iniciar la preparación para el próximo año.

El piloto de Pilar atraviesa días de descanso mientras la escudería trabaja en un nuevo modelo con el que buscará dar un salto de rendimiento.

En sus primeras horas en el país, Colapinto combinó relax y vida social, ya que asistió a un recital de Airbag, jugó al pádel con el exfutbolista Carlos Tevez y compartió una cena con su amigo Bizarrap.

colapinto vacaciones

Sin embargo, en las últimas horas sorprendió con una aparición lejos de los flashes al viajar a San Andrés de Giles, una localidad bonaerense ubicada a unos 60 kilómetros de su ciudad natal.

Allí se movió con total naturalidad junto a su familia y, acompañado por su padre Aníbal Colapinto, ingresó a un supermercado del pueblo, donde generó revuelo entre empleados y clientes.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y lo muestran recorriendo la carnicería y luego posando en la puerta del comercio con una bolsa de compras y una chocolatada.