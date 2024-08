El piropo que el Cuti Romero le tiró a Otamendi al arrancar su temporada en Inglaterra

A pesar de que en la Copa América pocos fueron los partidos que le tocaron ser titular a Nicolás Otamendi, la realidad es que él junto al Cuti Romero hicieron un dupla espectacular en la Copa del Mundo, en donde se coronaron campeones. Es por eso que el defensor del Tottenham no para de elogiar cada vez que puede al ex Vélez, como lo hizo en una entrevista reciente con ESPN.

“Bueno, vos decías que valorás el elogio, pero no te pones en el lugar de mejor del mundo. Yo quiero que me definas a tus compañeros, pero animate a decir, más allá de que todos, la unión del grupo y que con todos tenés afinidad, ¿qué te cambia a vos desde lo estrictamente futbolístico cuando juega Lisandro y cuando juega Otamendi? Que son distintos entre ellos, más allá de ser muy buenos”, le propuso el Negro Bulos al Cuti Romero, permitiéndole elogiar al referente argentino.

“No, absolutamente nada para mí. Con Licha, lo hablamos muchas veces de esto, que Ota antes te daba, incluso hoy en día, pero con Licha ya tenemos más experiencia, pero al principio cuando empezamos a jugar, que era nuestro primer partido en la selección, era muy importante tenerlo a él porque él tiene esa voz de mando, ese liderazgo que por ahí a nosotros, no es que no lo sale, pero somos diferente”, explicó el defensor campeón del mundo.

“Yo no soy tanto de hablar dentro de la cancha o dar una indicación, no me sale y eso que tengo afinidad con absolutamente todo, hablamos, nos cagamos de risa entre todos, pero dentro de la cancha por ahí no me sale, eso es algo a mejorar, que seguramente lo tengo que hacer. Y Ota te da ese liderazgo, nos hace crecer a nosotros en confianza y es algo que se necesita, tener jugadores al lado con esa experiencia”, agregó.

Otamendi 1.jpg Cuti Romero y Nicolás Otamendi

Qué dijo Otamendi del Cuti Romero

Hace unas semanas había sido el propio Otamendi quién había llenado de elogios a su compañero. “El ‘Cuti’ es un animal. Primero decían que yo iba a matar a uno antes que él, pero en el Mundial pasó todo lo contrario. Había que pararlo al Cuti, je", aseguró entre risas el ex Vélez.

"La Premier League te hace madurar en ese sentido. Vos podés tener la característica de ser alguien fuerte y en los entrenamientos te entrenás como en los partidos. A mí me ha tocado entrenar con Vincent Kompany y él entrenaba como jugaba, te iba a romper todo en una disputa de pelota. Pasa lo mismo con el ‘Cuti’", agregó.

"‘Cuti’ tiene una calidad enorme y a eso sumale la agresividad. En los centrales es un contagio para el equipo. Si uno le entra a un delantero o a un medio con agresividad, después el medio hace lo mismo y así en cada disputa”, agregó Otamendi sobre su compañero.