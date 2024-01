El polémico "like" anti Demichelis que hizo un ex jugador de River

Sin lugar a dudas, el mundo River pasa por un momento complejo en su vida, con un cuerpo técnico liderado por Martín Demichelis que aún no termina de convencer a los fanáticos, y que ya tuvo varias internas entre sus colaboradores y los jugadores, generando conflictos que no dejan de exteriorizarse.

image.png

El polémico me gusta de Rondón contra Demichelis

El actual atacante del Pachuca de México cada vez que puede deja en claro que en su drástica decisión mucho tuvo que ver el manejo de vestuario de Martín Demichelis. El venezolano, en México, expresó que no la había pasado bien en Núñez y en las últimas horas tuvo una reacción que generó mucha más polémica.

Es que el delantero le dio "me gusta" a un posteo que realizó TyC Sports en Instagram sobre los dichos de Brian Sarmiento referido al entrenador de River. El ex All Boys fue tajante y señaló que, a su entender, Demichelis no se lleva bien con los jugadores experimentados, razón por la cual prescindió de Rondón y otros.

image.png

"Los jugadores no se acostumbran al técnico, lo vengo diciendo desde el año pasado. No trajo refuerzos porque no quiere tener jugadores grandes. Tiene un problema de llegada a los futbolistas y por eso rinden de esa manera”, comenzó y agregó: “No se lleva bien con los jugadores grandes, no tiene ese poder de convencimiento con ellos y entonces no les llega”, fue una de las cosas que disparó el ex jugador de Newells, Banfield, entre otros