El Pollo Vignolo culpó a un reconocido periodista por la renovación de Gallardo

El relator y comunicador dejó duras declaraciones sobre la decisión de anunciar la continuidad del DT de River en la previa del superclásico.

El Pollo Vignolo lanzó una dura crítica a la dirigencia de River y a un reconocido periodista.

El comunicador y relator, Sebastián Pollo Vignolo realizó una dura crítica al nuevo presidente de River , Stefano Di Carlo, por la renovación del contrato de Marcelo Gallardo y sorprendió al apuntar fuertemente contra un reconocido periodista político: Iván Schargrodsky , quien estaría encargado de la comunicación externa de la nueva dirigencia.

La nueva dirigencia de River, que asumió días antes del superclásico, que terminó con derrota del Millonario por 2-0 en un partido muy pobre del equipo de Gallardo, y decidió, ante las críticas por el rendimiento futbolístico, anunciar la renovación por un año más del entrenador.

Lo que en la previa del partido ante Boca pareció ser un respaldo para el DT y una posible motivación para que River se levante en uno de los partidos más importantes del año, tras la derrota, muchos catalogan la decisión de haber sido precipitada y equivocada.

Uno de los que criticó la renovación de Gallardo tras la victoria de Boca fue Sebastián Vignolo, que apuntó contra Iván Schargrodsky. En su programa en ESPN, el Pollo acusó al reconocido periodista político de ser el que asesoró a Di Carlo en realizar el anuncio a los pocos días de la asunción de la presidencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marianherrrera/status/1988038354634485819?s=20&partner=&hide_thread=false No estaba preparado para ver al Pollo Vignolo echándole la culpa al africano Schargrodsky por la renovación de Gallardo. pic.twitter.com/7rChZe0HNI — Marian Herrera (@marianherrrera) November 11, 2025

Vignolo consideró que Schargrodsky "precipitó a Di Carlo a tomar la decisión" de anunciar la renovación de Gallardo hasta fin de 2026 previo al partido ante Boca. El director del medio Cenital, según diferentes fuentes de información, estaría trabajando en la asesoría de la comunicación externa de River con la nueva dirigencia.

El periodista tomó gran relevancia en el análisis político en los últimos años, siendo uno de los grandes críticos del gobierno de Mauricio Macri y actualmente de la presidencia de Javier Milei.

Hace seis meses, en el programa On The Record, entrevistó a Di Carlo, quién se encontraba lanzando su campaña para la presidencia de River. En esa entrevista, el candidato habló sobre la historia de su familia con el club, la marca River y su postura contra las SAD -un proyecto muy impulsado desde la política nacional-.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cenitalcom/status/1913749605692420267?s=20&partner=&hide_thread=false Este domingo a las 20hs en #OnTheRecord, el secretario general de River Plate, Stefano Di Carlo (@stefanocdicarlo).



La transformación del club y los roles de Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito. Las barras y la política, el recuerdo de su abuelo y el vínculo con su padre. Además,… pic.twitter.com/n0ps79wtcX — Cenital (@cenitalcom) April 20, 2025

La fuerte crítica de Ruggeri hacia Marcelo Gallardo en ESPN

Óscar Ruggeri, ídolo de River y panelista en el programa de Vignolo por ESPN, opinó sobre el Millonario y la responsabilidad de Gallardo en la debacle del equipo en el superclásico.

“A varios jugadores le esta quedando grande la camiseta de River. El gran responsable de este presente es Gallardo. En los momentos difíciles son los momentos donde los jugadores se paran ahí, levanta a los demás, pero se van cayendo 2 o 3 pero no tenes los tipos que te motiven”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpiderCarp23/status/1987925780358218217?s=20&partner=&hide_thread=false “A varios jugadores les está quedando grande River y la camiseta de River. Y el gran responsable de este presente es Gallardo”



Y la verdad que Ruggeri tiene toda la razón pic.twitter.com/MSQDA5JePU — SpiderCARP (@SpiderCarp23) November 10, 2025

El Cabezón ya había sido duro con el DT y el plantel tras la derrota ante Gimnasia, previo al anuncio de la renovación de Gallardo y consideró que el entrenador se encuentra "desorientado".

"No encuentra respuestas. Es un desorden que nunca tuvo. Cualquier otro entrenador ya el otro día no hubiera dirigido. Cambia porque busca y busca. Cuando entras en esa, hasta los jugadores están confundidos. La responsabilidad es de todos, pero fundamentalmente de los jugadores, que no responden en la cancha".