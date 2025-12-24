El posteo de la China Suárez sobre la posible llegada de Mauro Icardi a River

La pareja del delantero del Galatasaray se expresó en X luego de las últimas novedades del acercamiento al Millo.

La posibilidad de ver a Mauro Icardi con la camiseta de River volvió a instalarse con fuerza en las últimas horas y Eugenia “La China” Suárez dio su opinión al respecto.

Según trascendió en medios vinculados a la información del espectáculo, desde la dirigencia del club de Núñez existió un contacto informal para conocer la situación deportiva del delantero y su predisposición a futuro, reavivando un rumor que cada tanto reaparece en el mundo del “Millonario” y genera expectativa entre los hinchas.

La información fue revelada por el periodista Gustavo Méndez , quien aseguró que el diálogo fue realizado por el presidente Stefano Di Carlo , donde se apuntó a saber cómo se proyecta Icardi de cara a 2026 .

Mauro Icardi

Desde River, sin embargo, fueron cautos y reconocieron que una eventual llegada es compleja, principalmente por su contrato vigente con Galatasaray y las condiciones económicas que rodean al futbolista.

La China salió al cruce

En ese contexto, comenzó a tomar fuerza una versión que vinculaba el posible arribo del delantero a la influencia de “La China” Suárez, donde se dijo que la actriz estaría entusiasmada con la chance de que su pareja juegue en River y habría tenido un rol clave en ese supuesto acercamiento.

Ante el revuelo, Suárez salió a desmentir los rumores desde su cuenta de X: “¿Que yo ‘di el ok’ para qué? Jajaja. No me meto en la carrera de mi pareja, no soy su manager ni quiero serlo. Yo estoy feliz en Turquía ”.

“No intenten desviar la atención de lo que realmente importa. Besos”, finalizó el mensaje la actriz. De esta forma, el futuro de Icardi sigue siendo incierto y su posible llegada a River es un misterio.