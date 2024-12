El presidente de Independiente apuntó contra los jugadores de su equipo por su peor escándalo

Grindetti 1.jpg Néstor Grindetti

Néstor Grindetti apuntó contra los jugadores que estuvieron en el yate

El presidente del club, Néstor Grindetti, no ocultó su descontento y expresó su firme postura en varias entrevistas. "Quiero que Independiente sea una familia y, para ello, tiene que haber orden. Los jugadores no se pueden dedicar a la joda y no cumplir las normas. Hay valores dentro del grupo", declaró en DSports Radio. Además, enfatizó la importancia de respetar los horarios y de mantener un comportamiento profesional. "No da lo mismo hacer las cosas bien o mal", subrayó.