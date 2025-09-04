El presidente de River Plate reveló cuánto incrementó el presupuesto del club

Es año electoral en River Plate y Jorge Brito dejará la presidencia del club a fin de año. En ese contexto, analizó su gestión de cuatro años en los que el club siguió creciendo a partir del modelo iniciado por Jorge D’Onofrio en 2013. El presupuesto de la entidad de Núñez, las obras, infraestructura y lo que se vendrá en el Estadio Más Monumental fueron los temas más importantes analizados por el dirigente.

“Cuando llegamos era un club que tenía un presupuesto aproximado de 35 millones de dólares. Hoy el presupuesto del club son 200 millones de dólares. Verdaderamente manejamos un presupuesto muy grande y lo manejamos con mucha responsabilidad, porque así lo hemos creado y ese presupuesto lo hemos juntado de a centavos. Y gran parte de esto tiene que ver con un aporte de los socios que nos convierte en el segundo club con más socios del mundo”, afirmó Brito en una entrevista con Radio Mitre.

Desde 2013 hasta ahora, River Plate se consolidó a nivel institucional y también en el plano deportivo con conquistas importantes como dos Copa Libertadores en 2015 y 2018, entre otros títulos importantes en el plano internacional y local.

image

Además, Brito celebró que el Estadio Monumental haya vuelto a ser la casa de la Selección Argentina. “Eso es un gran orgullo, más con el momento tan lindo que está viviendo el campeón del mundo. Es algo muy bueno. También es una gran oportunidad para los que no son socios o hinchas de River que puedan conocer el estadio”.

Las gestiones D'Onofrio - Brito, las más exitosas en la historia de River

Por otro lado, Jorge Brito sostuvo que el Monumental se convirtió en un ícono para las bandas y artistas internacionales: “También lo mismo ocurre con los shows musicales, en las cuales, en muchos casos, los artistas cuando deciden armar sus giras, en el caso de Argentina, y si vienen o no a Argentina depende de si pueden conseguir el Estadio Monumental”.

En sintonía con esas declaraciones, destacó que el campo de juego no se daña luego de un concierto: “La nueva obra del campo de juego, que la hicimos en el último año de la presidencia de Rodolfo D’Onofrio, nos permitió hoy poder hacer recitales y poder estar jugando a los seis días sin un deterioro notorio del campo de juego”.

image

En cuanto a la infraestructura subrayó que “logramos darle al club una obra para los próximos 40/50 años. El haber transitado por un camino en el cual lo disfruté, inclusive con el sufrimiento de vivir momentos duros, cuando uno pierde o hay una derrota dura. Uno deja su vida, uno dejó su vida por esto, dejó su familia. Pero por lo que me quedo más tranquilo es que disfruté este proceso y que hice muchos amigos”.

También habló del posible techado del Monumental y de una nueva ampliación que podría llegar a los 91.000 espectadores, aunque prefirió no entrar en detalles y respetar al candidato a la presidencia por el oficialismo, Stefano Di Carlo. “Algo Stefano habló hace algunos días. Hay un proyecto que tenemos, que ya se le va a ir dando más precisión en algún momento. Lo va a hacer el propio Stefano Di Carlo, así que no me quiero apropiar de palabras de él. La Comisión Directiva que va a asumir a partir de noviembre de este año no viene a disfrutar lo que hicimos, sino que viene por más, porque en River siempre debemos pensar por más”, describió. Por último, al ser consultado por la mencionada capacidad admitió que “el número está por ahí”.