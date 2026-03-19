El presidente de San Lorenzo aseguró que "tiene el sí" de dos entrenadores

Sergio Constantino , presidente provisorio de San Lorenzo , reveló en una charla con ESPN un dato clave en la búsqueda del nuevo entrenador para el Ciclón: el club cuenta con el "sí" de Pablo Guede y Martín Palermo, dos de los candidatos a suceder a Damián Ayude.

En sus nuevas declaraciones, Constantino explicó que la decisión de terminar el ciclo de Ayude estuvo directamente vinculada a la falta de resultados. "Lamentablemente no se dieron los resultados y hubo que tomar una decisión", expresó. Y reforzó la postura dirigencial con otra frase contundente: "Estamos convencidos de la decisión".

Además, el dirigente remarcó que la definición del próximo DT podría resolverse pronto. "En las próximas horas vamos a tomar una determinación sobre el DT", señaló, aunque aclaró que el club busca manejarse con cautela en medio de las gestiones: "Somos muy respetuosos de los momentos de cada DT".

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La frase más fuerte de la entrevista llegó cuando Constantino blanqueó el escenario de la búsqueda. "Tenemos el sí de Guede y de Palermo", afirmó, dejando en claro que ambos entrenadores ya dieron señales positivas para avanzar.

Los candidatos a ser DT de San Lorenzo

En el caso de Pablo Guede, incluso aportó un detalle central sobre la negociación. Según explicó, San Lorenzo está dispuesto a proponer el pago de una cláusula para intentar destrabar su salida y avanzar formalmente por el actual entrenador de Alianza Lima. De esta manera, la dirigencia empieza a achicar el margen de opciones y acelera sobre dos nombres fuertes, con Guede como uno de los principales apuntados en las últimas horas.

Constantino también se refirió al proceso que derivó en la salida del entrenador saliente. Según explicó, no se trató de una decisión aislada, sino de una determinación que fue tomando forma con el correr de los partidos. "La decisión se fue dando a medida que se fueron dando los resultados", sostuvo.

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Al mismo tiempo, destacó el contexto en el que Ayude asumió el cargo y valoró su compromiso en un momento delicado para la institución. "Ayude tomó la responsabilidad en un momento complicado del club", dijo. Luego agregó otra frase de reconocimiento: "Hoy estamos en este sorteo (CONMEBOL Sudamericana) gracias a él". El presidente provisorio también recordó que, cuando se decidió su continuidad, había consenso dentro del club. "En su momento todo el mundo San Lorenzo estaba de acuerdo con renovarle a Ayude", explicó.

De todos modos, dejó en claro que ahora resta resolver formalmente su desvinculación. "Nos tenemos que juntar con Ayude para ver cómo se soluciona todo", comentó. En otro tramo de la charla con ESPN, Constantino remarcó que esta nueva etapa también exige una mayor responsabilidad por parte de la conducción del club. "Los próximos que vengan tendrán que tomar responsabilidades", sostuvo, en referencia al momento institucional que atraviesa San Lorenzo.

También dejó una frase de tono emocional al hablar del club: "Nuestro club es el más grande del mundo". Mientras tanto, el plantel sigue trabajando con Capobianco al frente de manera interina y San Lorenzo espera definir en breve quién será el entrenador elegido para tomar un cargo que vuelve a estar en el centro de la escena.