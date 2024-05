El primer gran cambio que hizo Boca para que entre más gente en La Bombonera

Pero esto parecieras ser una cuenta pendiente en el elenco de La Ribera que por el momento no tendría entre los planes iniciar reformas de semejante capacidad para duplicar la asistencia de su público a la cancha, algo que le permitiría a los socios poder ingresar a ver el equipo que conduce Diego Martínez ya que actualmente s e encuentran imposibilitado . Hay un dilema entre hinchas y dirigencia: si construyen una nueva tribuna, el estadio perdería su histórico formato que la llevó a que sea denominada Bombonera; y si crean un nuevo estadio, el club perdería cierta historia de su vida.

Lo cierto que en el medio de esa encrucijada entre los dirigentes e hinchas del xeneize no permite que socios de la institución puedan acceder al estadio. Sin embargo, para intentar aprovechar el espacio total del estadio, la dirigencia que preside el exfutbolista Juan Román Riquelme tomó decisiones para poder alcanzar los límites de capacidad de la estructura. Es que siguiendo el lineamiento de la Comisión Directiva que lideraba Jorge Amor Ameal en la pasada temporada y la antigua gestión de Daniel Angelici, Riquelme planifica retirar las butacas de las plateas altas en la tribuna donde para "La 12" con el fin de aumentar la capacidad entre 4.000 y 5.000 espectadores .

Bombonera.jpg La Bombonera

Más allá de que es una solución a corto plazo para mejorar la capacidad, el problema no está resuelto para el equipo de La Ribera que cuenta con tan solo 54 mil lugares en su estadio para sus más de 320 mil socios. En cuanto a la remodelación del estadio, Riquelme citó: "La Bombonera está cada vez mejor. Nosotros quisiéramos decirle a la gente que vamos a hacer un estadio gigante, que vamos a meter doscientas mil personas pero en la vida yo aprendí que no hay que mentir. Hay que decir siempre la verdad. Tenemos claro que si el día de mañana podemos hacer la cancha tiene que ser acá en el mismo lugar donde estamos. Si corremos la cancha a Casa Amarrilla o donde sea, perdemos toda la historia que tenemos. Tenemos la ilusión de crecer cada día como club: no solamente en el fútbol sino que en otro deportes también porque es lo que queremos hacer. Sin dudas que, si podemos en algún momento hacer nuestro estadio en el mismo lugar donde estamos, lo haríamos encantados",

Y agregó: "El otro día di una respuesta de qué pasa con los vecinos, porque se instaló eso. A mí me da cosa, cuando estoy pensando, de tener que ir a golpearle la puerta a alguien y que me abra el dueño, la duela o el hijo e inconscientemente tener que decirle 'tenés que irte de tu casa'. Porque ir a proponerle '¿me vendes tu casa?', es '¿te querés ir de tu casa?´y ya me da un poquito de cosa".

Los cambios en el estadio durante la gestión Riquelme

La remodelación de la Bombonera es una prioridad para la actual gestión encabezada por Juan Román Riquelme, quien busca mejorar las instalaciones y la comodidad de los espectadores. En esta línea, se decidió quitar los alambrados de la tribuna sur baja para instalar unos nuevos de menor altura, buscando no obstaculizar la visión de los hinchas. Esta medida se enmarca en un pedido de la AFA para optimizar la experiencia de los aficionados y ya ha comenzado a implementarse de cara al próximo partido de Boca como local ante Racing.

Bombonera 1.jpg

Además de los cambios en los alambrados, la Bombonera experimenta otras mejoras bajo la dirección de Riquelme, incluyendo la renovación de los palcos, la pavimentación de las playas de estacionamiento, la modernización de la entrada de vehículos por la calle Del Valle Iberlucea, la renovación de pasillos internos y la creación de una plazoleta en la entrada de Brandsen 805.