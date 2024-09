El primer posteo de Franco Colapinto tras debutar en la Fórmula 1

Franco Colapinto, el joven piloto argentino de 21 años , vivió un día que quedará grabado en la historia del automovilismo nacional y en su propia carrera. Este domingo, Colapinto debutó en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Italia, disputado en el icónico circuito de Monza, y lo hizo de manera notable al finalizar en la duodécima posición. Este resultado no solo marcó su ingreso a la categoría más prestigiosa del automovilismo mundial, sino que también lo convirtió en el primer piloto argentino en competir en la Fórmula 1 en 23 años, desde la participación de Gastón Mazzacane en el año 2000.

El piloto, oriundo de Pilar, Buenos Aires, es parte del equipo Williams, y su debut no pasó desapercibido. Con una actuación destacada, que incluyó un sobrepaso al experimentado piloto francés Pierre Gasly, Colapinto demostró su talento y dejó una fuerte impresión en el paddock.

Tras la carrera, Colapinto utilizó sus redes sociales para expresar su felicidad y gratitud. En su cuenta de X (anteriormente Twitter), donde cuenta con más de 150.000 seguidores, el piloto compartió su emoción: "Qué día inolvidable… Lo que disfruté mi primer carrera en F1 no les puedo explicar!! Mucho ritmo y trabajamos muy bien con el equipo. Hay que seguir trabajando… pero no se dan una idea lo que me duele el cuerpo, jajaja. ¡Vamos por la próxima!".

Colapinta 1.jpg Franco Colapinto

Cómo reaccionaron los usuarios ante la primera carrera de Franco Colapinto

Las reacciones no tardaron en llegar, tanto de los hinchas como de los profesionales del automovilismo. James Vowles, jefe de la escudería Williams, fue uno de los primeros en elogiar el desempeño del joven piloto. A través de la radio del equipo, Vowles le comentó: “Terminaste unos segundos detrás de Alex (Albon). Tuviste ritmo en la clasificación. Si continúas corriendo así de limpio, estarás cerca y podrás luchar”.

La actuación de Colapinto no solo ha sido motivo de orgullo en Argentina, sino que también ha generado grandes expectativas sobre su futuro en la Fórmula 1. Su desempeño en Monza ha dejado claro que tiene el talento y la determinación necesarios para competir en la élite del automovilismo mundial. A medida que continúe trabajando y ganando experiencia, es probable que veamos más momentos destacados de este joven piloto que ya se ha ganado un lugar en la historia del deporte argentino.