El Pupi Zanetti contó a qué dos equipos "gigantes" le dijo que no para hacer carrera en el Inter

A pesar de que es normal ver jugadores argentinos triunfar en clubes europeos, y convertirse en ídolos, pocos han logrado lo que el Pupi Zanetti hizo en el Inter, donde no solo se volvió ídolo, sino que hace un tiempo incluso fue elegido como vicepresidente del club. Una de las razones de este idilio de los italianos con el argentino es que toda su carrera en Europa la jugó con la camiseta del Inter, a pesar de que propuestas para irse no le faltaron.

“Había estado cuatro años en el Inter, era complicado, no ganábamos, se habían ido muchos técnicos, y para mi el Inter es mi familia, no me podía ir ahí. En ese momento. Prioricé otras cosas, puse en la balanza el amor por el club, como me sentía yo, como se sentía la familia”, agregó el Pupi Zanetti.

“Hoy eso te llevó a ser el vicepresidente del Inter”, le concedió Oscar Ruggeri. “Además, vos jugaste en el Real Madrid, tal vez llegaba al Real Madrid y era uno más”, le dijo dirigiéndose al campeón del mundo. “No, vos no”, insistió el cabezón. “Si te lleva no creo, no te me tires a menos”, agregó Mariano Closs. “Yo prioricé el Inter, yo dije ‘Quiero ganar acá’”, sumó el Pupi.

“¿Tuviste más posibilidades en otro momento?”, le preguntó el conductor. “Barcelona, Manchester United. Una vez estaba con Pau en un aeropuerto y me encontré con Fergusson. Ella me hacía de traductora porque todavía no hablaba inglés. Él me preguntó la situación de mi contrato, pero le dije ‘la verdad que le soy honesto, quiero seguir en el Inter’”, reveló el ex jugador.