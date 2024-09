El raro comentario de Paulo Díaz sobre la Bombonera que indignó a los hinchas de River

Paulo Díaz, al ser consultado sobre el partido que se avecina y el contexto de la seguidilla de encuentros que enfrenta su equipo, destacó la importancia del momento: “Es importantísima esta serie de partidos para nosotros. Creo que tuvimos resultados positivos y queremos ir a la Boca para sacar otro resultado positivo. Ellos hacen sentir la localía y es un estadio difícil, pero llevándonos los tres puntos de visitante sería un gran logro”. Esta última frase fue la que provocó molestia entre algunos seguidores millonarios, quienes consideraron que el defensor chileno estaba otorgando demasiada importancia al factor local de Boca, algo que no cayó bien en un momento de gran expectativa.

Además, Díaz compartió cuál sería su “jugada soñada” para contribuir al éxito de River en este crucial encuentro: "Me encantaría hacer un gol en una pelota parada", comentó entre risas, revelando su ambición de ser protagonista en la Bombonera.

Paulo Díaz habló de su expulsión con el Colo Colo

No obstante, Paulo Díaz no solo habló del partido contra Boca, sino que también aprovechó para referirse a su reciente expulsión en el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Colo-Colo. El chileno se mostró arrepentido por la situación: "Lo que pasó ya está, estoy arrepentido porque me pierdo la vuelta. Creo que soy importante para el plantel, aunque otros lo pueden hacer de buena manera. Siempre quiero estar en todos los partidos, así que le pido disculpas a la gente de River, fue más que nada una tontería", confesó, reconociendo su error.

Díaz también se refirió a una nueva regla implementada en la Liga Profesional, donde solo los capitanes pueden dirigirse a los árbitros durante los partidos. "Es raro porque a mí me gusta estar encima y discutir ciertas jugadas, pero hay un designado y hay que respetarlo", comentó, destacando su incomodidad con esta nueva normativa.