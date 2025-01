El rival de Franco Colapinto en Alpine le hizo una fuerte advertencia: "Quiero ser titular"

Ryo Hirakawa, que fue anunciado en la escudería francesa casi al mismo tiempo que el argentino, aseguró que no tiene previsto ser uno de los tres corredores de reserva.

Sin embargo, el bonaerense no es el único corredor de reserva en el equipo galo: Paul Aron, con el que el ex Williams supo competir en Fórmula 2, y el japonés Ryo Hirakawa también piden pista y aguardan por un eventual tropiezo del australiano, teniendo en cuenta que Pierre Gasly es la cara visible de la franquicia. Por lo pronto, el asiático advirtió que no tiene previsto continuar fuera de las primeras planas del Gran Circo.