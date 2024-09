El súper chisme que contó Scaloni sobre Franco Colapinto

Pero más allá de su labor dentro del fútbol, el nacido en Pujato es un reconocido fanático del automovilismo, y claramente que en su arribo al país para dirigir el compromiso frente a Chile por Eliminatorias Sudamericanas, Scaloni no pudo evitar hablar del gran acontecimiento del fin de semana.

En la conferencia de prensa previa al choque don de Ángel Di María será homenajeado, Lionel expresó: "Tengo entendido que Colapinto vive en Mallorca, pero nunca lo pude ver. Anda en bici también, así que tenemos varias cosas en común y la pasión por los autos".

Además, contó cómo vio el debut en Monza: "El domingo nos pasó una cosa muy rara, porque había partidos también a la misma hora de la carrera y dividimos la pantalla en dos. De un lado la Fórmula 1 y del otro lado un partido, que creo que era el Liverpool - Manchester United".

"Lo que genera es lindo. Una ilusión para todos los argentinos: tener un piloto en la Fórmula 1 y que lo haya hecho de la manera en la que lo hizo. Nos representa. Ya se vio a la gente ahí en Monza, con las banderas y todos estaban alucinando con la gente", agregó.

Y por último, no dejó pasar la oportunidad de celebrar el logro de Franco, quien finalizó 12º en su primera carrera: "Lo felicito y estamos orgullosos de tener un piloto en la Fórmula 1, en la máxima categoría".

El posteo de Franco Colapinto post debut

Tras la carrera del pasado domingo, Colapinto utilizó sus redes sociales para expresar su felicidad y gratitud. En su cuenta de X, donde cuenta con más de 150.000 seguidores, el piloto compartió su emoción: "Qué día inolvidable… Lo que disfruté mi primer carrera en F1 no les puedo explicar!! Mucho ritmo y trabajamos muy bien con el equipo. Hay que seguir trabajando… pero no se dan una idea lo que me duele el cuerpo, jajaja. ¡Vamos por la próxima!".