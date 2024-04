El tarotista de River lanzó una bomba de cara al Superclásico de Córdoba: las cartas

El reconocido tarotista Can Tarot hizo su predicción de cara al Superclásico que se jugará este domingo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes.

El encuentro entre el Xeneize dirigido por Diego Martínez y el Millonario de Martín Demichelis tendrá definición este domingo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, pero las suposiciones de cómo será el partido y cuál será el resultado empezaron a trascender en las redes sociales. En ese marco de previa al encuentro, el tarotista Can Tarot , identificado con el elenco de Núñez, hizo su predicción en las redes sociales.

"Partido donde el Millo irá de mayor a menor. Tendremos situaciones en el primer tiempo y no voy a hablar de cómo se acomodan los días y árbitros. Eso ya se sabía. Pero voy a trabajar para que River no pierda, el karma vuelve. Gana River 2 a 1", escribió en su cuenta de X (ex Twitter), dando su opinión. Además, afirmó que de haberse jugado el encuentro el sábado, hubiera sido favorable para el equipo de Micho.