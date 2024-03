El Tata Martino explotó contra los árbitros de la MLS

Este último fin de semana fue desfavorable para el Inter Miami, quien no contó con Lionel Messi en la cancha. El equipo dirigido por el Tata Martino , las Garzas, perdió 3-2 ante el Montreal Impact, perdiendo su invicto en la actual temporada de la Major League Soccer y el DT no se quedó callado ante su enojo con el arbitraje.

INter Miami 1.jpg El Tata Martino

Martino, visiblemente molesto, manifestó su inconformidad con el tiempo que perdió el Montreal Impact durante el partido: "Tenemos la intención de jugar, cosa que hoy no sucedió. En el inicio de la Liga, nos comimos una hora de charla. Y me contaron cuál era el espíritu de la Liga. Bueno, el espíritu de la Liga hoy no se vio".