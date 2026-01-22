El tenso momento que protagonizaron dos tenistas en el Australian Open

Naomi Osaka , una de las candidatas del certamen, logró avanzar a la tercera ronda del Australian Open 2026 tras vencer a Sorana Cirstea en un partido marcado por la tensión y un cruce de acusaciones sobre el juego limpio. El encuentro, disputado en el Margaret Court Arena de Melbourne , terminó con parciales de 6-3, 4-6 y 6-2 a favor de la japonesa.

El momento más comentado al finalizar la jornada australiana fue el incómodo saludo en la red y el posterior intercambio verbal entre ambas jugadoras. Al finalizar el partido, la tenista rumana de 35 años, Sorana Cirstea, se acercó a la red, saludó de mala manera y se dirigió a Osaka con una frase directa: “Debes entender lo que es el fair play”. La jugadora añadió: “Llevas mucho tiempo jugando y no tienes idea de lo que es el juego limpio”.

La molestia de Cirstea surgió por los constantes gritos de “¡Vamos!” que Naomi Osaka lanzó en repetidas ocasiones al conseguir puntos durante el tercer set, incluso cuando la rumana se preparaba para sacar. Cirstea manifestó su incomodidad ante la umpire, pero la jueza no intervino.

Durante la entrevista posterior al pie de la cancha, Osaka se mostró sorprendida por la reacción de su rival: “Aparentemente hubo muchos comentarios que la enojaron, pero no importa (…) Es una gran jugadora. Creo que este fue su último Abierto de Australia, así que... Bueno. Siento que se enfadara, pero…”. La japonesa, que no había llegado a la cuarta ronda del torneo desde su consagración en 2021, reconoció el ambiente tenso generado en la pista.

El enojo de Sorana Cirstea

Sorana Cirstea anunció el mes pasado que se retirará al final de la temporada 2026, cerrando así una carrera de dos décadas en el circuito de la WTA. Su despedida del Grand Slam australiano estuvo marcada por este episodio que, según explicaron los medios internacionales, reflejó la tensión que se vivió durante el enfrentamiento.

Osaka es el centro de atención en Australia desde la primera ronda, cuando su atuendo inspirado en medusas se volvió viral en las redes sociales. La jugadora explicó que el diseño surgió tras leer un libro de cuentos junto a su hija de dos años, Shai. Este detalle sumó un elemento distintivo a su paso por el torneo australiano.

Naomi Osaka and Sorana Cirstea had some words at the net after their match at the Australian Open.



pic.twitter.com/pB1qyNoUAR — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 22, 2026

Todos los focos se centraron en la tenista nipona que apareció en el escenario con un pantalón falda plisado por debajo del vestido que después utilizó para jugar acompañado de un sombrero de ala ancha con velo incorporado. La ropa con la que disputó el partido era en tonos turquesa. La idea: “el poder de la medusa y la delicadeza de la mariposa”.

Finalmente, la japonesa, dos veces campeona del Abierto de Australia, expresó su deseo de dejar atrás la polémica y enfocarse en su próximo desafío: Maddison Inglis. La número 168 del ranking mundial, accedió a la tercera ronda tras superar a la alemana Laura Siegemund. El próximo duelo será clave para Osaka, quien busca consolidar su regreso a las instancias decisivas del torneo.