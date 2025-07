El Turco García, durísimo contra Gallardo por el pase de Maxi Salas a River

El ex jugador de Racing opinó sin filtros acerca de una de las polémicas más picantes de este invierno en el fútbol argentino.

En Racing está más que indignado por la salida de Maxi Salas, la manera de manejarse desde River, el “pacto de caballeros” que Jorge Brito no respetó ejecutando la cláusula y que Gallardo haya llamado al jugador en plena competencia. A todo eso hizo referencia el ‘Turco’ García , que pasó por TNT Sports y no se calló nada.

“La culpa es de Marcelo Gallardo y Maximiliano Salas. Gallardo tiene mucha falta de ética, llamar a un jugador de otro club es como llamar a la novia de un amigo”, afirmó Claudio García en CNN Radio de TNT Sports. En esa línea, el ‘Turco’ amplió: “No hay que prometer cosas, no es que de Racing te vas a Manchester. A Salas no lo dejarían volver ni gratis, en el Cilindro lo van a putear”.

El ‘Turco’ García, consecuentemente, recordó su paso por la Academia. “Estando en Racing tuve tres ofertas de Boca, y decidí quedarme en Racing”, ventiló, justamente en referencia a la partida de Maxi Salas. Sobre el mismo tema, sugirió: “Diego Milito no va a hipotecar el club por un jugador”. Por último se atrevió a elegir quién supliría al atacante que se irá a River. “Santiago Solari va a ser un buen reemplazante”, concluyó.

Los referentes de Racing rompieron el silencio y hablaron de la salida de Maxi Salas a River

Por los 16avos de final de la Copa Argentina, Racing venció a San Martín de San Juan 3-1 en San Luis y triunfó en su primer partido oficial del semestre. Pero obviamente el tema del momento sigue siendo la salida de Maxi Salas a River y quien rompió el silencio al respecto es Maravilla Martínez, el goleador de la Academia.

Luego de los sugestivos posteos que sorprendieron a los hinchas de Racing la semana pasada, finalmente quedó confirmado el pase de Maxi Salas a River. Motivo por el cual la pregunta fue inevitable para Maravilla Martínez y el goleador no tiró la pelota afuera en TyC Sports.

"Son decisiones que tomó. Era fundamental para nosotros, pero esto sigue. Hay que seguir para adelante. Hicimos una gran amistad, pero esto es parte del fútbol", arrancó diciendo el ex Instituto. Y si bien reconoció no tener ningún problema con Salas, luego tiró una especie de chicana. "Hoy no se lo extrañó mucho", dijo también entre risas Maravilla, causando mucha repercusión en redes sociales.

Quién también rompió el silencio fue el arquero y capitán del equipo de Avellaneda, Gabriel Arias. “Sin dudas Maxi era un jugador muy importante en el campo, y también en el día a día. Le deseo lo mejor porque él nos dio muchas cosas, nos dio muchas alegrías. Entonces no puedo reprochar nada, me tengo que enfocar en lo que es el grupo y seguir adelante”, inició el chileno sobre la salida de Salas a River.

En esa línea, amplió: “Se nos vienen desafíos muy lindos y no hay tiempo de pensar otra cosa que no sea Racing”. Consecuentemente, Arias siguió explicando cómo el equipo tomó la partida de Maxi Salas a River. “Son decisiones de cada uno. Acá siempre priorizamos el grupo, entonces el grupo se mantuvo ajeno a todo lo que se hablaba. Hay una realidad y es que, cuando este grupo se mantuvo unido, pasaron cosas buenas. Cuando este grupo se cayó, se volvió a levantar. Entonces acá hay que rescatar al grupo. Tenemos que seguir. Se van a ir compañeros y también van a venir, pero acá lo que importa siempre es Racing”, concluyó.