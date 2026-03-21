El último adiós a Cherquis Bialo: los famosos que asistieron al velorio

El velatorio de Ernesto Cherquis Bialo se realizó este sábado 21 de marzo en la Legislatura porteña , donde familiares, amigos y distintas figuras del periodismo, el deporte y la política se acercaron para darle el último adiós al histórico periodista, fallecido el viernes por la noche tras atravesar un tratamiento contra la leucemia.

Entre los asistentes vinculados a los medios de comunicación estuvieron Gustavo “Gato” Sylvestre , Diego “Chavo” Fucks , Osvaldo Principi , Flavio Azzaro , Raúl “Tuny” Kollmann y Pablo Ladaga , todos presentes durante la despedida en el Palacio Legislativo.

También dijeron presente personalidades del deporte, como el ex defensor de Independiente Enzo Trossero , además de dirigentes políticos como Leandro Santoro y Eduardo Valdés .

[AHORA] El "Gato" Sylvestre, el "Chavo" Fucks, Osvaldo Principi, y Flavio Azzaro, algunos de los famosos que asistieron al velorio de Cherquis Bialo en la Legislatura Porteña. @infobae https://t.co/t5cR9rM181 pic.twitter.com/UGDBzVKMH9

La ceremonia se desarrolló entre las 9:30 y las 13 en la sede ubicada sobre Avenida Presidente Julio A. Roca 575, el mismo ámbito en el que, en julio de 2024, Cherquis Bialo había sido distinguido como Personalidad Destacada en el ámbito del Deporte en el Salón Dorado.

¿De qué murió Cherquis Bialo?

El periodismo deportivo argentino despide a Ernesto Cherquis Bialo, una de sus voces más reconocidas, quien falleció tras atravesar una dura enfermedad.

Según se conoció, el histórico cronista padecía Leucemia, cuadro que en los últimos años había requerido múltiples internaciones y tratamientos médicos en el Hospital Alemán.

Cherquis Bialo había hablado públicamente sobre la gravedad de su estado de salud. En una de sus últimas declaraciones, reveló el duro diagnóstico que había recibido por parte de los médicos: “No tengo buenas noticias. La médula no funciona. Haga lo que tenga que hacer. Despídase de quien se tenga que despedir, firme los papeles que tiene que firmar”.

Una lucha prolongada

El periodista venía enfrentando la enfermedad desde hacía tiempo, con distintos tratamientos que buscaban mejorar su cuadro. Sin embargo, la afección avanzó y terminó afectando el funcionamiento de la médula ósea, un factor clave en este tipo de patologías.

La leucemia es un tipo de cáncer que afecta a los tejidos que forman la sangre, incluida la médula ósea, y puede comprometer seriamente la producción de células sanguíneas.

Referente del periodismo deportivo

A lo largo de su carrera, Cherquis Bialo se consolidó como una figura influyente dentro del periodismo argentino, con una extensa trayectoria en medios gráficos, radiales y televisivos.

En el periodismo gráfico, su etapa más recordada estuvo ligada a El Gráfico, publicación en la que trabajó durante más de tres décadas y que dirigió en los años 80. Desde allí consolidó un perfil asociado al análisis de fondo y a la reconstrucción de historias deportivas, con especial presencia en coberturas de fútbol y boxeo. También desarrolló una carrera sostenida en radio y televisión, con participaciones en ciclos de alta repercusión y una presencia habitual en el comentario de actualidad deportiva.

Entre sus obras se destacan dos libros biográficos: “Mi verdadera vida”, biografía del boxeador argentino campeón del Mundo Carlos Monzón, en 1976, y “Yo soy el Diego de la gente”, autobiografía testimonial de Diego Armando Maradona en la que colaboró con Daniel Arcucci, y juntos publicaron en el 2000.

Su estilo, su conocimiento del deporte y su fuerte personalidad lo convirtieron en un referente para varias generaciones de periodistas y en una voz respetada dentro del ámbito deportivo. Su muerte genera conmoción en el ambiente, donde colegas, amigos y seguidores lo despiden con pesar y destacan su legado profesional.