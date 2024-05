El video del nuevo papelón que hizo Caruso Lombardi en el fútbol uruguayo

"Ni foul fue. Ah, te van a aplaudir. Te van a aplaudir. Te van a aplaudir. Negro de mierda. Jetón. No me voy a ir", gritó Caruso Lombardi al árbitro Alberto Javier Feres, antes de ser expulsado.

Caruso Lombardi y nuevo escándalo expulsado e insultos racis.mp4 Fuente: Redes Sociales

El momento que echaron a Ricardo Caruso Lombardi

La situación se intensificó cuando el asistente Gustavo Márquez intervino, diciéndole al técnico que debía retirarse: "Hablaste. Ya estabas amonestado. Ahora, se tiene que retirar". Caruso, sin embargo, se quedó en la boca del túnel, observando las acciones finales del partido.

Esta no es la primera vez que Caruso Lombardi protagoniza un escándalo en Uruguay. En la fecha anterior, durante el empate 0-0 contra River de Montevideo, el técnico criticó duramente al VAR y a su encargado, Esteban Ostojich, por no convalidar un gol de su equipo. "Querido Ostojich, si vos me cobrás offside por una punta del pie, o por una uña, si le estás buscando el pelo al huevo, es porque querés perjudicar a Miramar", dijo en esa ocasión.

Tras el incidente del lunes, Caruso Lombardi intentó mitigar el impacto de sus acciones publicando un pedido de disculpas en su cuenta de X (ex-Twitter). En su mensaje, admitió sentirse "avergonzado" por sus palabras y reconoció que su comportamiento fue inaceptable. A pesar de sus disculpas, el técnico argentino enfrenta la posibilidad de ser sancionado por el Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Caruso 2.jpg El tuit de Ricardo Caruso Lombardi

Qué pasará con Ricardo Caruso Lombardi

Desde su llegada a Miramar Misiones, Caruso Lombardi ha dirigido seis partidos, de los cuales ha ganado uno, empatado otro y perdido cuatro. Su equipo ha marcado ocho goles y recibido 13, ubicándose en el último lugar de la tabla del torneo Apertura y en una posición comprometida en la tabla de promedios.

La paciencia de los hinchas y la directiva de Miramar Misiones está siendo puesta a prueba. A pesar de las dificultades, Caruso Lombardi ha declarado que no se dejará amedrentar. "¿Me quieren mandar al Tribunal de Ética? Voy. ¿Quieren que me vaya? me voy, pero si no me dejan laburar tranquilo es imposible", manifestó con determinación.

El futuro del técnico en Uruguay es incierto. Su comportamiento polémico y los pobres resultados obtenidos hasta ahora generan dudas sobre su continuidad al frente de Miramar Misiones. Sin embargo, Caruso Lombardi sigue firme en su postura de defender a su equipo contra lo que percibe como injusticias arbitrales.