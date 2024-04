El video viral de Caruso Lombardi al debutar como DT en Uruguay con una derrota

Caruso expresó su frustración en una entrevista con Tenfield: "No lo quisieron cobrar, está por lo menos 30 centímetros habilitado salvo que hayan hecho las líneas como en Argentina que las hacen con las curvas para no hacerlas derechas". Además, agregó: "Me duele que hagan esto con los equipos chicos porque uno viene a trabajar con todas las ganas, toda la esperanza".

Las duras declaraciones de Ricardo Caruso Lombardi contra el árbitraje

"No pueden lastimar un vestuario, ahora los tengo todos muertos a los pibes, no los puedo levantar con nada, decime que hago yo ahora para levantar al equipo", sumó Ricardo Caruso Lombardi antes de agregar: "Tienen que respetar a los pibes que hicieron un partido bárbaro contra Nacional".

"Basta con el VAR, a mi no me vengan con el VAR, yo se que el VAR es trucho", volvió a arremeter Caruso y agregó: "Los hinchas que lo estaban mirando me decían ‘mirá Ricardo que no es off side’, si los hinchas se dan cuenta, el del VAR que está sentado fumándose un faso con un whisky ¿No se da cuenta?".

Cómo es la situación del equipo de Caruso

"El árbitro cobró un solo foul a favor de Miramar Misiones, que directamente no lo pongan en el calendario, no juguemos, para que vamos a perder tiempo concentrando dos días, le hacemos perder guita al club", se quejó ante de hablar del árbitro en particular: "A mí me dijeron que Hernán es un buen tipo, que es un árbitro que está en alza, pero si es un buen tipo me voy a comer un asado con él, no que me dirija".

"Dio 6 minutos de descuento y el partido estuvo parado 5 minutos solo con el gol, de esos 6 minutos se jugaron 5 nomás ¿Tenía miedo que lo empatemos?", cerró. A pesar de la derrota, Caruso se mostró comprometido con el equipo y prometió trabajar duro para levantar el ánimo de los jugadores.

Miramar Misiones, ubicado en el puesto 14 de 16 en la tabla, buscará recuperarse en su próximo encuentro frente a Deportivo Maldonado el sábado a las 20.30. A pesar de las adversidades, Caruso se mantiene enfocado en sacar al equipo adelante y demostrar su valía como entrenador en el fútbol uruguayo.