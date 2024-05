El video con el que el City homenajeó a Julián Álvarez

A pesar de no ser titular habitualmente, Julián Álvarez es un jugador clave para el Manchester City de Pep Guardiola, y cada vez que le toca entrar, el delantero ex River y campeón del mundo demuestra su calidad y categoría. Tanto es así, que el futbolista argentino cumplió 100 partidos con la camiseta de los Citizen, y el club lo celebró con un video conmemorativo.

Es que Julián está en un momento de gracia, especialmente después de romper su sequía goleadora en la Premier League, con tres goles en los últimos cuatro partidos. Este cambio de rumbo culminó este sábado con su ingreso en la goleada 4-0 ante Fulham en Craven Cottage, donde, tras reemplazar a Erling Haaland en el minuto 81, convirtió de penal en el tiempo adicionado. Este tanto no solo significó su gol número 19 en 52 compromisos esta temporada, sino también un emocionante encuentro con un hincha de River, su club de origen.

Sin embargo, a pesar de estas estadísticas, su juego no se limita solo a los goles; ha aprendido a encontrar espacios y a posicionarse de manera más efectiva, una evolución que él mismo atribuye a la guía de Pep Guardiola y sus compañeros. "Creo que mejoré en múltiples aspectos. En el día a día se aprende mucho, escuchando no solo a Pep, sino también a mis compañeros. Ubicarse en los espacios, perfilarse... En esas cosas he crecido mucho", afirmó Julián Álvarez en una entrevista con ESPN.

El encuentro con un hincha de River y los elogios de Pep Guardiola

El cariño de los hinchas hacia Julián Álvarez se hizo patente al final del partido contra Fulham. Mientras los fanáticos de los Ciudadanos celebraban otra victoria, un hincha destacó por poseer una camiseta y una gorra de River Plate. El campeón del mundo se acercó a esta persona al término del partido y, tras un breve diálogo, recibió un obsequio que, aunque no se identificó claramente, parecía ser una prenda relacionada con la Banda, el equipo con el que Julián levantó la Copa Libertadores en 2018, entre otros títulos.

Pep Guardiola, por su parte, no escatimó en elogios hacia el argentino tras su actuación contra Fulham. "Julián siempre rinde, ha sido muy importante este año, ha sido de los jugadores con más minutos, ha sido muy importante, ha solucionado y siempre está ahí", comentó el entrenador, destacando la consistencia y la habilidad del jugador en situaciones críticas, como los penaltis. "Es una garantía en los penaltis, es un jugador impresionante", sentenció Guardiola.