El video con el que Paredes despidió a Di María de la Selección: "A despertarse que hay que ser campeón"

Ángel Di María vivió este jueves una jornada cargada de emociones al despedirse oficialmente de la Selección Argentina ante los hinchas que llenaron el estadio Monumental en la victoria por 3 a 0 frente a Chile. Sin embargo, la despedida no terminó ahí, ya que horas después, su íntimo amigo y compañero Leandro Paredes compartió un video inédito que muestra un lado más personal de esa relación que ambos forjaron a lo largo de los años en la selección y el PSG.

Embed Ufff, mirá el videazo que publicó Leo Paredes, a modo despedida para Ángel Di María, recordando la mañana de la final de la Copa América ante Colombia.



“Arriba, buen día, dale que hay que ser campeón de América.



Dale que es el último”.



El video de Leandro Paredes y Ángel Di María antes de la final con Colombia

Di María, visiblemente adormecido, no dudó en quejarse entre risas: “No me jodas... no te la puedo creer, es muy temprano”. La respuesta desató las carcajadas de Paredes, quien insistió: “Arriba...”. El video, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, se convirtió en un recuerdo entrañable de los momentos compartidos entre los dos jugadores durante la concentración de la selección.