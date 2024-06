El video viral del Dibu Martínez que odian los franceses: 5 minutos de placer

Es que no simplemente es un excelente arquero y un maestro en el arte de contener disparos desde el punto penal, sino que también tiene una actitud y un carisma único que contagia a sus compañeros y a los fanáticos, siendo querido por el público al cual defiende.

Dibu Martinez 1.jpg Dibu Martínez

El viral video de las atajadas de Dibu Martínez

Sin embargo, en este caso, el reconocido medio deportivo de Argentina, Olé, creó un video con un compilado de las mejores atajadas de Martínez en esta temporada que finalizó en las últimas semanas, dedicado a lo que hizo con el Aston Villa.

Es que, el portero redondeó una de las mejores temporadas de su carrera con los villanos, donde logró quedarse con el cuarto puesto en la Premier League y consiguió una histórica clasificación a la Champions League del año que viene. Para que tal hazaña pudiera ser posible, mucho tuvieron que ver las manos del Dibu.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DiarioOle/status/1798383839905271902&partner=&hide_thread=false El video que Francia no puede ni ver: ¡CINCO MINUTOS DE ATAJADAS TOP DEL DIBU MARTÍNEZ! https://t.co/xUfTBA1ErV — Diario Olé (@DiarioOle) June 5, 2024

Dejando afuera a otros pesados como Tottenham, Chelsea o Manchester United, el equipo del Dibu volverá a disputar la Champions después de 41 años y motivos para festejarlo sobran en Birmingham. Y en las redes del club siguen disfrutando del campañón 2023/24, con un compilado imperdible de las mejores atajadas del campeón del mundo. Cinco minutos para ver en loop varias veces.

La del Dibu fue la séptima valla menos vencida de la Premier, torneo que tiene a algunos de los mejores delanteros del planeta. Además, los Villanos hicieron valer su localía: allí no perdió ante los tres primeros de la tabla el Manchester City (1-0), vs. Arsenal (1-0) ni Liverpool (3-3). Además, se destacó en una definición por penales en la Conference League, justo en Francia ante el Lille. Los galos ya no quieren ni verlo.

Dibu Martínez ya se entrena con la Selección Argentina

La Selección Argentina ya se entrena en Miami pensando en el inicio de la Copa América 2024 bajo las órdenes de Lionel Scaloni a plantel completo, pensando en defender su corona continental conseguida en 2021.

En el segundo entrenamiento de la semana, Lionel Scaloni ya cuenta con todos los jugadores debido a que se sumaron esta tarde a la concentración Franco Armani y Gonzalo Montiel. El arquero de River atajó el domingo ante Tigre y después viajó a Estados Unidos, mientras que el ex defensor del Millonario se sumó a la Selección después de haber sido padre.