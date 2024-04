El video viral del que se rió Demichelis en River esta semana

En el marco del encuentro donde los dirigidos por el ex entrenador en las inferiores del Bayern Münich superaron 2-1 a Rosario Central por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, un hincha se acercó al entrenador y le hizo un pedido particular al entrenador que reaccionó como si no le hubiera llegado el mensaje. "Martín, Martín, pará dos delanteros, por Dios te lo pido. Por Dios, pará dos delanteros. Es Solari y Borja, nada más. No es tan difícil", se escuchó desde la tribuna baja. Mientras tanto, Demichelis había probado con Solari y Colidio por afuera, ubicando al colombiano Miguel Borja como centro delantero. En dicha oportunidad, no dio resultado.