El video viral de Sergio Goycochea por el que fue criticado

El ex arquero de la Selección Argentina recibió múltiples comentarios en sus redes sociales luego de presentar la nueva camiseta de la Albiceleste.

A pesar del paso del tiempo, Sergio Goycochea continúa siendo uno de los máximos referentes de la Selección Argentina en los últimos años. Recordado por su actuación en el Mundial de Italia 1990 y la conquista de las Copas Américas 1991 y 1993 , el ex arquero continúa vigente.

Aunque un detalle que muchos notaron es que la camiseta estaba manchada . Esta situación generó múltiples comentarios y causó que el video se volviera viral. "Se la puso y fue a cambiar el aceite del auto" y "la usó para limpiarse porque no tenía papel, sino no se explica", fueron algunos de los comentarios.

Sergio Goycochea recibió su camiseta de la selección.mp4

"La ensuciaste ya, pareces yo a los 7 años cuando mi vieja me ponía ropa nueva" le comentó otro de los usuarios en su cuenta de X (ex Twitter). Lo cierto es que la mancha no pasó desapercibida y generó congoja entre los internautas que poca atención le prestaron a las palabras de Goycochea.

El arquero dijo: "Muchísimas gracias a la gente de Adidas que me hizo llegar la nueva camiseta de la Selección Argentina. Está buenísima, me gusta, con mucho celeste y blanco. Realmente un lindo modelo. Obviamente con las tres estrellitas. Acá está la nueva camiseta del campeón del mundo". Aunque toda la atención se la llevaron las manchas.

Así es la nueva camiseta de la Selección Argentina

La camiseta titular fusiona el clásico albiceleste con detalles en dorado, simbolizando la gloria alcanzada al vencer a Francia en la final. Este diseño fue presentado en un evento en el que estuvieron presentes los jugadores que conquistaron el campeonato, así como nuevas promesas del fútbol argentino.

GIl3qd2W0AAT66i.jpg

Por otro lado, la camiseta alternativa presenta un tono azulado con detalles metalizados y vivos celestes y blancos, en un homenaje a las banderas que acompañan a los hinchas en cada partido.

Ambos modelos llevan el nuevo escudo de la AFA con tres estrellas, recordando los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Además, mantienen el icónico Sol de Mayo en la parte superior del cuello, simbolizando la conexión con la historia del equipo nacional.

GIpnQ9HXYAA9IOY.jpg

Bajo el lema "Nuestra camiseta, nuestros campeones", Adidas buscó resaltar el vínculo entre la Selección y sus seguidores, una pasión que trasciende fronteras.

¿Cuánto sale la nueva camiseta de la Selección Argentina?

La nueva camiseta de la Selección Argentina ya salió a la venta en la página oficial de la marca de Adidas, a un precio de$79.000.

