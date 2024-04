Emiliano Pinsón se despidió de la radio para luchar contra el Parkinson: "No quiero dar lástima"

"Es mi último programa. El jueves pasado fui a hacerme unos estudios y no me dieron bien. Tengo un Parkinson atípico, eso quiere decir que no es el Parkinson rígido como estaba diagnosticado en un principio. Es uno que no está bien estudiado y varía su desarrollo, no como el rígido que tiene una conducta temblorosa y es operable. Mi problema es en el cerebelo, es decir que no se puede operar, porque no se puede llegar hasta allá", explicó Pinsón con entereza.

La fuerte despedida de Emiliano Pinsón

Ante la incertidumbre que rodea su futuro, Pinsón no ocultó su preocupación, pero también mantuvo una actitud esperanzadora. "No sé si ese va a ser mi final, espero que no. Voy a tratar de que no. Voy a hacer todo lo posible para que no fuera así, pero puede pasar", admitió con valentía.

Emiliano Pinson 2.jpg

Con el respaldo de su equipo médico, Pinsón delineó su nuevo programa de tratamiento, que incluye una rutina de cuidados y ejercicios. "Una vida de cura: levantarte, dormir y comer bien, y hacer ejercicios. No me quedan muchas chances que dejar el programa y tomar la medicación. Lo hablé con la radio y me dijeron que hiciera lo que quisiera. Yo no me quiero jubilar, quiero seguir laburando, por eso presentamos ideas nuevas. En la TV también voy a seguir", aseguró Pinsón con determinación.

La respuesta de Gastón Recondo en apoyo a su compañero

A pesar de las dificultades que enfrenta, Pinsón mantiene una actitud optimista y decidida a enfrentar el Parkinson con entereza. "Voy a tratar de enfrentar al Parkinson de la mejor manera. No quiero dar lástima. Estaré peleando como tantos que han peleado", concluyó el periodista, quien recibió muestras de afecto y apoyo de sus colegas y seguidores en un momento cargado de emoción.

“Emiliano va a priorizar toda esta rutina nueva que tiene que empezar y ver a los especialistas que tiene que ver. Así que hace bien en tomar la decisión conveniente. No existe situación perfecta, y hoy conviene que descanse”, cerró Gastón Recondo.