En la cancha de Colón tiraron papelitos y uno era un pedido de captura

En ese contexto, se dio una situación particular con uno de los papelitos que arrojaron los hinchas de Colón para recibir al equipo. Una fanática subió a sus redes sociales el retrato del momento cuando el conjunto Sabalero era aplaudido por su gente en el estadio Brigadier Estanislao López.

Ornela Pinzano compartió la imagen después del encuentro contando lo que le había pasado. La joven escribió enojada por el resultado pero destacando que ese hecho insólito le sacó una sonrisa. "Lo único que me sacó una sonrisa hoy en la cancha: entre los papelitos que se tiraron en el recibimiento había uno que era UNA ORDEN DE CAPTURA", escribió la hincha de Colón, quien agregó: "Bueno gente espero que la viralización de este tweet no me traiga problemas".

Embed Lo único que me sacó una sonrisa hoy en la cancha: entre los papelitos que se tiraron en el recibimiento había uno que era UNA ORDEN DE CAPTURA pic.twitter.com/JZlKc1Inpg — Orne (@OrneP_) October 13, 2024

Las repercusiones en las redes sociales no tardaron en llegar y el ingenio está a la orden del día. Algunos indicaron que el pedido de captura debería ser para los jugadores de Colón: "son todos unos delincuentes", expresó más de un hincha del Sabalero que está enojado por la realidad del equipo.

El equipo santafesino venía de un invicto de tres partidos, con dos victorias y un empate bajo el mando de Diego Osella, que asumió tras la salida de Rodolfo De Paoli. Con esta derrota, se ubica séptimo en la tabla de la Primera Nacional y todavía no tiene su lugar asegurado en el Reducido.

Por otra parte, otros usuarios de X (Twitter) recordaron las repetidas situaciones en las que personas con pedido de captura asisten a votar en las elecciones legislativas o ejecutivas y caen presas por haber intentado cumplir con el deber cívico.

Colón está complicado

El Sabalero sigue con chances de ascender, pero el panorama no es alentador. A falta de dos fechas para terminar la etapa regular, Colón está séptimo y debe asegurarse un lugar en el Reducido de la Primera Nacional.

Si llega a clasificar, el primer cruce es a partido único y en cancha del mejor ubicado en la tabla, que además de jugar en casa tendrá ventaja deportiva en caso de igualdad. Teniendo en cuenta cómo está la tabla, lo más probable es que el equipo de Osella tenga que ganar sí o sí el primer playoff fuera de casa para seguir con vida.