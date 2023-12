Gimnasia de La Plata superó a Colón en el desempate y lo envió al descenso

Colazo, a los 42 minutos, sobre el cierre de la primera etapa, recibió la pelota en la medialuna del área y en un remate preciso la colocó en el ángulo, por lo que el arquero del Sabalero, Matías Ibáñez, no pudo hacer nada. El equipo de Santa Fe no se repuso del golpe y no logró la remontada.