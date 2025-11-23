El clima en Neuquén

La Mañana Boca

En menos de 30 segundos, Boca amplió la ventaja ante el Talleres de Tevez

El Xeneize, que viene de cerrar una muy buena fase de grupos como líder, se mide ante un elenco que levantó sobre el final del certamen.

En menos de 30 segundos, Boca amplió la ventaja ante el Talleres de Tevez

Si bien Boca llegaba mejor al pleito de octavos de final, lo cierto es que Talleres sorprendió con su actitud al salir a campo de juego: con una postura bien ofensiva, tuvo chances claras para abrir el marcador. Tanto Rick como Juan Portilla pudieron haber abierto el marcador, pero el Xeneize respondió rápidamente. Milton Giménez, tras una buena jugada con Miguel Merentiel, quedó cara a cara con Guido Herrera, pero falló un gol insólito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1992733380215996582&partner=&hide_thread=false

El Xeneize estaba lejos de mostrar un buen juego y por momentos sufría la verticalidad de los hombres de ataque de la T. Después de una linda jugada, Ulises Ortegoza se enfrentó a Agustín Marchesín y el arquero ex Lanús ganó la pulseada. A la media hora de juego, Lautaro Di Lollo ganó bien arriba en el área tras un centro de Leandro Paredes y, luego del rebote en el travesaño, Miguel Merentiel la aseguró para estampar el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1992737989059854694&partner=&hide_thread=false

Pese al tanto a favor, los dirigidos por Claudio Úbeda no pudieron acomodarse y les costó hacer pie. De hecho, tuvieron muchas dificultades para contrarrestar los avances del elenco cordobés por los costados: en una de esas incursiones, protagonizada por Augusto Schott, el Changuito Zeballos se tiró al suelo para frenar el centro y acabó poniendo la mano. Tras el penal sancionado por Sebastián Zunino, Agustín Marchesín contuvo el disparo de Mateo Cáceres y salvó al local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1992741982456713624&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1992742278322852294&partner=&hide_thread=false

Apenas comenzó el complemento, el local mostró que atraviesa un estado de gracia. Los cuerpos técnicos ni siquiera se habían acomodado en el banco de suplentes cuando Lautaro Blanco sacó una asistencia de la galera y la Bestia, bien ubicada y en clara posición habilitada, disparó sin oposición para estampar el 2-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1992747473224307009&partner=&hide_thread=false

Con mayores espacios y la tranquilidad del resultado a favor, el que empezó a lucirse fue Zeballos. El santiagueño se convirtió en una daga flotando por el frente de ataque: dejó en el camino a un defensor y le cedió el balón a Carlos Palacios, que ejecutó un latigazo mordido; y recibió una devolución de Merentiel que no pudo capitalizar debido al golero y al caño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1992750456813060536&partner=&hide_thread=false

La previa de Boca-Talleres

Boca recibe a Talleres de Córdoba en un encuentro clave, correspondiente a los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura. El partido, que se juega desde las 20, se lleva a cabo en La Bombonera y se puede ver a través de la pantalla de TNT Sports. El árbitro designado es Sebastián Zunino, secundado desde el VAR por Adrián Franklin.

Formación de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado; Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1992720317048082669&partner=&hide_thread=false

Formación de Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Miguel Navarro; Matías Galarza; Ulises Ortegoza, Juan Portilla, Mateo Cáceres; Rick y Luis Miguel Angulo. DT: Carlos Tevez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CATalleresdecba/status/1992722335707824304&partner=&hide_thread=false

