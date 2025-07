En su peor momento, Eduardo Domínguez se comparó con Guardiola y habló de su continuidad en Estudiantes

El presente de Estudiantes de La Plata es más que preocupante. Después de un cierre para el olvido en el Torneo Apertura —con nueve partidos sin triunfos, seis derrotas y apenas tres empates—, la eliminación de la Copa Argentina ante Aldosivi y el reciente traspié en la Supercopa Internacional frente a Vélez, el equipo de Eduardo Domínguez no logra levantar cabeza . Y el arranque del Torneo Clausura, con una derrota 1-0 ante Unión en Santa Fe, no hizo más que profundizar el malestar en el entorno del Pincha.

En este contexto, el DT se sentó en la conferencia de prensa con la certeza de que los cuestionamientos no tardarían en llegar. Y no se equivocó. Apenas comenzada la ronda de preguntas, el DT fue consultado por el bajo rendimiento del equipo y la falta de respuestas futbolísticas. La reacción fue inmediata. “Otra vez… Buenas noches. A ver, desde hace como tres meses que me vienen preguntando lo mismo. Se ve que no te gusta mi proceso, ¿no? Estás cansado de mí”, lanzó visiblemente molesto.

Embed Eduardo Domínguez se comparó con Pep Guardiola y despejó dudas sobre su continuidad en Estudiantes tras la derrota ante Unión en el #TorneoClausura.pic.twitter.com/7YCHojJwns — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 15, 2025

Eduardo Domínguez se comparó con Pep Guardiola

Sin ocultar su incomodidad, Domínguez continuó: “No quiero una respuesta… Pero estar tanto tiempo en un lugar como que jode. No me quiero comparar pero ni cerca —porque sé que ni estoy lejos—, pero es como que le pregunten a Guardiola si va a seguir o no va a seguir porque no ganó en un año un título. Es creer en el proyecto o no creer en el proyecto”.